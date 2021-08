Tatá Werneck esclarece boatos de divergência com Fiuk em gravação: 'ninguém está no melhor estado'

Tatá Werneck usou as redes sociais para acalmar os boatos de desentendimento com Fiuk nos bastidores do programa 'Lady Night'. Nas redes sociais, integrantes da plateia do talk show relataram desconforto do cantor com as piadas da apresentadora.

"Amores, eu adoro o Fiuk. Ele é um homem lindo, sensível, inteligente e talentoso. Está tudo bem. Na pandemia, ninguém está no seu melhor estado emocional", disse em publicação no Twitter.

Segundo Werneck, todos estão cientes de como comentários maldosos na Internet podem ferir as pessoas. Entretanto, a artista não negou problemas na participação do cantor no programa.

Legenda: Tatá Werneck fez publicação no Twitter sobre o assunto Foto: reprodução/Twitter

Gravações do programa

Conforme a publicação de uma fã de Tatá, as gravações do programa chegaram a ser interrompidas após divergências entre o cantor, a apresentadora e a produção do 'Lady Night'.

"Ele tem o poder de tornar tudo chato e quase fez a Tatá cancelar o programa, porque não estava gostando das piadas sobre ele", escreveu uma internauta ainda no último fim de semana.

O incômodo de Fiuk teria sido relacionado às brincadeiras que Tatá Werneck faz com os convidados do programa.

"Ficou um climão. A Tatá não podia falar nada que ele ficava: 'Ah, poxa, Tatá, pensei que ia ser divertido aqui, mas não gosto que fique falando disso', sobre ele ser uma chaminé com pernas", continuou a suposta participante da plateia.

Segundo a publicação de Tatá, a situação está bem, o que teria significado aos internautas que nenhum problema restou da participação do filho de Fábio Jr.