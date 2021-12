Repórter da Record revela luta contra o mal de Parkinson

O repórter da Record TV, André Tal, de 43 anos, revelou travar uma luta contra o mal de Parkinson, doença degenerativa do sistema nervoso central, crônica e progressiva; que afeta os movimentos do corpo. As informações são do Uol.

Ele falará sobre o assunto durante o programa "Domingo Espetacular" do próximo domingo (5), e explicará o tratamento experimental ao qual se submeteu em Miami, nos Estados Unidos, para tratar a doença.

"A partir de agora vou quebrar o silêncio sobre algo que há anos eu tenho tentado esconder", diz o repórter em uma prévia da entrevista veiculada pela Record.

O médico brasileiro Marc Abreu acompanha o tratamento do jornalista nos Estados Unidos. A terapia consiste em conter a progressão do Parkinson e restaurar os movimentos afetados pela doença, um procedimento aprovada pelo FDA, órgão de governo dos Estados Unidos responsável pela aprovação de testes e pesquisas relacionadas à saúde.