Ator Júlio Rocha foi expulso da casa do sogro após filho quebrar TV de R$ 10 mil

O ator Júlio Rocha contou em suas redes sociais um fato inusitado, de quando acabou sendo expulso da casa do sogro, após causar um grande prejuízo financeiro ao pai de sua esposa. As informações são do portal Metrópoles.

Tudo aconteceu quando o ator, junto da esposa e dos filhos, visitaram os sogros na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Duranta a estadia, uma das crianças acertou uma TV avaliada em R$ 10 mil com um brinquedo de madeira, quebrando o aparelho.

“Vamos ter que voltar para casa, porque não estamos conseguindo controlar muito bem nossos dois filhos”, disse Júlio.

Convidado a se retirar

O ator confessou ter sido convidado a se retirar da casa após o ocorrido. "Não é justo, dá até azar para a pessoa ficar com coisa quebrada em casa. O José simplesmente quebrou a TV do meu sogro que ele demorou 60 anos para comprar".

Júlio ainda brincou sobre como pretende pagar pelo prejuízo. "Preciso acertar umas coisas lá em Balneário Camboriú, todo mundo sabe e me pergunta dos meus sogros e esta questão familiar. Então meu plano é: vendo meu carro, realizo meu sonho e pego mais um bom tanto desse dinheiro e compro a TV nova para o meu sogro", brincou.

