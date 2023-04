Pitty, Duda Beat e Negra Li fazem show no BBB 23 nesta sexta-feira (7)

A próxima festa do BBB 23, na sexta-feira (7), contará com show de Pitty, Duda Beat e Negra Li. As artistas irão cantar sucessos da música nacional, com apresentações individuais e em conjunto.

Pitty declarou que está empolgada para segunda apresentação no programa, ainda mais ao lado de Duda Beat e Negra Li. “São duas artistas incríveis e que admiro muito. Já cantei com Negra Li há muitos anos em versões musicais que fizemos juntas. Também já cantei com a Duda, e o match é sempre muito bom", disse.

Pitty Cantora "As vozes encaixam e eu gosto muito delas. Acho que vai ser amoroso, intenso e femininamente lindo”.

O segundo show vai ser de Duda Beat, enquanto a apresentação vai ser encerrada por Negra Li.

"É o encontro de três mulheres potentes que trabalham com a diversidade musical. A gente vai explorar isso no palco, e tenho certeza de que será incrível", declarou Negra Li.

Decoração da festa

A festa contará com uma decoração que lembra galeria de arte. Haverá instalações a céu aberto, com espelhos de diferentes formatos no gramado.

Os brothers ainda verão fotos individuais inéditas dos participantes, juntamente com frases em homenagem às trajetórias deles.