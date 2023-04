Casamento de Eduardo Costa chama atenção pela ausência da mãe do cantor; entenda motivo

O cantor Eduardo Costa e a influenciadora digital Mariana Polastreli oficializaram a união na noite da última terça-feira (4), e um detalhe da cerimônia chamou a atenção de internautas. O casal preparou um evento intimista, reservado apenas para família, mas a mãe biológica do sertanejo, Maria Costa, não compareceu, levantando rumores sobre um possível desentendimento entre eles.

A representante materna que acompanhou Eduardo na cerimônia foi Angela, mulher que ele considera "mãe de coração" e tem laços desde o início da carreira.

Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, Maria deu sua versão sobre a ausência no casamento civil do artista. "Primeiro, eu estou olhando o vestido que vou usar no casamento dele [religioso] e eu tive uma visita muito importante em um momento de doença que está passando na minha família, eu tive que ficar em casa para dar atenção", explicou.

A matriarca reiterou que, apesar de não ter comparecido ao evento por problemas de saúde de um familiar, ela já confirmou presença na cerimônia religiosa marcada para sábado (8).

"Eu não pude ir. Como não era de tanta importância que eu tivesse por ser só o civil, eu dei prioridade à minha família, que está em minha casa, precisando de mim e para cuidar das minhas vestes que tenho que usar no dia do casamento religioso", afirmou.

Mágoas

De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, Maria não teria sido convidada para a celebração e, agora, está "desesperada" já que a relação abalada com o filho veio à tona. Para apaziguar a situação, Eduardo teria exigido a presença da mãe biológica na cerimônia religiosa.

Ainda conforme a coluna, o cantor teria uma grande mágoa com Maria desde a infância, quando a família foi abandonada pelo pai e ela teve uma depressão. Eduardo precisou sair de casa para trabalhar ainda criança e vender itens como picolé e salgadinho nas ruas, para sustentar a casa.

Naquela fase, o artista não conseguiu entender a situação da mãe e se sentiu abandonado. No início da carreira, Eduardo conheceu Ângela, que passou a ser considerada e tratada como uma mãe por ele.