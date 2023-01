Gkay volta às redes sociais após isolamento: 'mudança emocional e comportamental'

A influenciadora Gkay usou as redes sociais para fazer a primeira publicação de 2023, semanas após virar assunto em piada de Fábio Porchat, receber críticas e sumir dos próprios perfis. "Meu foco é de fato viver uma mudança emocional e comportamental", prometeu em legenda do Instagram nesta sexta-feira (20).

No texto, a também humorista citou os desejos por um ano de equilíbrio, enquanto surgiu com uma imagem mais limpa, vestindo peças em clores claras e menos procedimentos estéticos. Ainda em dezembro, ela já havia comentado sobre a retirada do preenchimento labial.

Veja a publicação:

"Durante este período de reclusão, onde um turbilhão de situações e emoções permearam minha vida, a tristeza foi um dos sentimentos que mais me trouxeram reflexão e eu usei de todo esse momento para refletir sobre tudo e dar um start nesse novo ano, onde meu foco é de fato viver uma mudança emocional e comportamental", escreveu a influenciadora.

Confusão após piada

O sumiço de Gkay nas redes ocorreu em dezembro de 2022, logo após o prêmio Melhores do Ano do Domingão com Huck. Na ocasião, o humorista fez referência à participação de Gkay no programa da Tatá Werneck, citando o falecido apresentador Jô Soares.

"Foi por isso que ele preferiu nos deixar, às vezes, né?", disse, brincando com as possíveis dificuldades que ele teria para entrevistar a humorista. Na mesma noite, Gkay afirmou ter se sentido como "chacota" e "escória".

Porchat, entretanto, não pediu desculpas pela piada e manteve o discurso, recebendo apoio na Internet. Segundo ele, a influenciadora estaria mais sensível por ter tido um ano ruim.

Virada do ano

Agora de volta, Gkay contou o que tem feito para ser "diferente". "Através deste episódio recente pude perceber o quanto precisava olha para mim, por isso, hoje não abro mão da minha terapia, atividade física e amigos", declarou, lembrando do marco da data há quatro anos, quando perdeu o pai.

"A maioria aqui sabe que a virada do ano é um momento muito delicado para mim, devido à ida do meu pai nesse exato dia, então é como se toda virada de ano também representasse um luto para mim, mas além dele também representa uma virada, uma pausa para pensar o que posso melhorar, corrigir e continuar. Creio firmemente que foi uma “grande virada” em minha vida!", também escreveu.

Com a mudança, ela declarou que não tem feito metas e nem planejou nada para o novo ciclo. Falando sobre religiosidade, Gkay encerrou deixando mensagem de fé. "Minhas metas já foram traçadas por Ele e são elas que eu quero seguir", reforçou.