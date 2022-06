Quem sai hoje do Power Couple? Enquete atualizada do Diário do Nordeste aponta casal eliminado

A enquete Power Couple do Diário do Nordeste aponta Ivy e Fernando como os eliminados do Power Couple Brasil nesta quinta-feira (9). O casal aparece como o menos votado pelo público, com apenas 16.55% dos votos.

A dupla disputa a quinta D.R da temporada com Adryana e Albert e Brenda e Matheus, que aparecem com 40.97% e 42.48% dos votos, respectivamente. Vale ressaltar que a votação oficial do programa está suspensa, pois a produção está analisando imagens e verificando se participantes teriam descumprido regras da competição. RESULTADO ATUALIZADO DA ENQUETE POWER COUPLE Foto: Reprodução DINÂMICA DA SEMANA Albert e Adryana tiveram o pior desempenho na Prova dos Casais e garantiram o primeiro banquinho da DR. Ivy e Nandinho ficaram com o menor saldo do ciclo e também conquistaram um lugar na berlinda. A terceira vaga foi decidida na votação aberta, e seria ocupada por Eliza e Hadballa que receberam quatro votos. Porém, o Casal Power escolheu o poder de anular todos os votos de um casal, e optou por salvar o treinador de futebol e a esposa. Assim, Brenda e Matheus que tinham três votos ocuparam a última vaga. COMO ASSISTIR POWER COUPLE BRASIL? Sob o comando de Adriane Galisteu, o Power Couple Brasil 6 vai ao ar de segunda a sexta, às 22h45; e aos sábados, às 22h30, na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e fique por dentro de tudo o que rola no reality de casais.