Enquete Power Couple: Adryana e Albert, Brenda e Matheus ou Ivy e Fernando? Vote

A quinta DR do Power Couple Brasil 6 está formada, e três casais disputam a preferência do público para continuarem no reality. Em votação aberta, na noite desta quarta-feira (8), as três duplas que correm risco de eliminação foram definidas.

ENQUETE POWER COUPLE

A Prova dos Casais colocou em teste a agilidade e afinidade dos confinados na Mansão Power.

DINÂMICA

Albert e Adryana tiveram o pior desempenho na Prova dos Casais e garantiram o primeiro banquinho da DR. Ivy e Nandinho ficaram com o menor saldo do ciclo e também conquistaram um lugar na berlinda.

A terceira vaga foi decidida na votação aberta, e seria ocupada por Eliza e Hadballa que receberam quatro votos. Porém, o Casal Power escolheu o poder de anular todos os votos de um casal, e optou por salvar o treinador de futebol e a esposa. Assim, Brenda e Matheus que tinham três votos ocuparam a última vaga.