Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (7)

A novela 'Vale Tudo' desta segunda-feira (7) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta segunda-feira

Pascoal mostra a foto de Maria de Fátima com César para Poliana, e Gilda comenta que a filha de Raquel pode estar envolvida em seu atropelamento. Solange conversa com Sardinha sobre seu relacionamento com Renato. Fátima briga com César. Gilda mostra a foto de Maria de Fátima com César para Raquel.

Raquel acusa Maria de Fátima de ter roubado os dólares. Raquel expulsa Maria de Fátima de casa. Renato se preocupa ao perder dois contratos de trabalho. Raquel pede desculpas a Ivan, mas se decepciona quando ele afirma que viajará com Heleninha.

