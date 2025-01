Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (28)

A novela 'Tieta' desta terça-feira (28) vai ao ar às 17:05, após 'A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas'. Nesse capítulo, Perpétua pede desculpas e sai.

Resumo completo de 'Tieta' desta terça-feira

Perpétua pede desculpas e sai. Gladstone conta a Tieta que o “outro assunto” está progredindo. Imaculada continua tentando convencer Filó a ajudá-la a fugir. Tieta manda Leonora brigar com Ascânio ou vai mandá-la de volta para São Paulo. Gladstone chama Carmosina para passear. Perpétua comenta com Ricardo que tem a impressão de que Tieta já conhecia Gladstone. Ricardo interroga Gladstone tentando descobrir se pode ser verdade. Gladstone segura a mão de Carmosina e surge um clima, mas Jairo interrompe.

Jairo e Milu notam que Carmosina gosta de Gladstone. Filó decide ajudar Imaculada. Ricardo pergunta a Tieta se ela já conhecia Gladstone. Ricardo e Tieta brigam e ela mente, dizendo que não conhecia Gladstone. Ela dá um tapa no sobrinho, mas eles fazem as pazes. Milu faz uma receita especial para Gladstone e as mulheres da cidade vão à sua casa, aprender a fazer o prato. Depois, várias pessoas comem o prato na casa de Perpétua e Milu revela que vai mandar sua receita para um concurso.

Timóteo conta a Perpétua que Chalita vai pedir a ela a mão de Amorzinho. Perpétua lhe diz para não contar nada à amiga. Silvana e Laura vão à casa de Carol quando Modesto está lá. Cosme pensa em uma maneira de impedir que Perpétua dê a mão de Amorzinho em casamento. Tieta se encanta ao ver Osnar de terno. Ricardo fica com ciúmes de Tieta. Laura encontra Modesto dentro do armário de Carol. Amintas conta a Amorzinho que Chalita vai pedir sua mão em casamento para Perpétua.

Amorzinho fica furiosa. Cosme avisa ao padre o que vai acontecer na casa de Perpétua e eles seguem para lá. Modesto briga com Carol. Amorzinho e o padre chegam e discutem com Perpétua. Ricardo e Tieta brigam por causa de Osnar. Osnar faz o pedido de Chalita a Amorzinho, que pede tempo para pensar. Zé Esteves continua com a mente confusa. Amintas confessa a Chalita que foi ele quem contou tudo a Amorzinho.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.