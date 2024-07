Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela deste sábado (13)

A novela 'Renascer' deste sábado (13) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Eliana provoca Damião, sugerindo que Ritinha está com outro homem.

Resumo completo de 'Renascer' deste sábado

Eliana provoca Damião, sugerindo que Ritinha está com outro homem. Inácia comenta com Teca que teme uma tocaia de Mariana contra José Inocêncio. Eliana inventa para Egídio que Marçal pode estar interessado nela. Egídio agride Marçal, que promete se vingar do patrão.

Dona Patroa confronta Egídio ao se deparar com o ex-marido em sua casa. Dona Patroa se deixa enganar por Egídio, que lhe oferece dinheiro e jura arrependimento. Sandra desconfia do pai, e aconselha a mãe a não usar o dinheiro de Egídio.

Egídio provoca João Pedro e acaba levando uma surra do genro, conforme havia premeditado. Sandra passa mal, e Eliana a leva ao hospital. Dona Patroa acompanha Sandra ao hospital. João Pedro entra em desespero e sente-se culpado pela morte da bebê.

Augusto avisa a João Pedro que o irmão não tem culpa pela morte da filha. Teca tem uma manifestação espiritual, sob os olhares assustados de Buba, Pastor Lívio e Ritinha.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.