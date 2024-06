Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (7)

A novela 'Renascer' desta sexta-feira (7) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Tião e Bento pintam a fachada da escola.

Resumo completo de 'Renascer' desta sexta-feira

Tião e Bento pintam a fachada da escola. Eliana conversa de forma sedutora com Egídio, já pensando em tirar proveito de uma possível aliança com o coronel. Teca pede a Morena para deixar os amigos ficarem na fazenda. Zinha vê Tião beijar Joana e fica triste. Teca discute com Du. Joana conta a Eliana todas as coisas ruins que Egídio tentou fazer contra ela.

Teca revela a Morena que Du é o verdadeiro pai de seu bebê. Egídio deixa José Inocêncio furioso ao levar Eliana para conversar com o ex-sogro sobre o inventário de Venâncio, em troca da assessoria jurídica de Bento a Dona Patroa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.