Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (13)

A novela 'Renascer' desta quinta-feira (13) vai ao ar às 20:35, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Pastor Lívio aconselha Dona Patroa a se permitir expressar o amor que sente.

Resumo completo de 'Renascer' desta quinta-feira

Pastor Lívio aconselha Dona Patroa a se permitir expressar o amor que sente. Eliana provoca Damião. Rachid decide deixar a vila e ir embora do vilarejo desiludido com dona Patroa. Augusto e Buba comunicam que o resultado do exame acusou que a criança de Teca não é filho de Venâncio, mas que ela tem relação genética com a família.

Augusto causa surpresa ao informar que a relação genética do filho de Teca é com a família de Maria Santa. Dona Patroa, arrependida, decide ir atrás de Rachid para se declarar pra ele. Mariana exige que José Inocêncio escolha entre ela e Teca na casa. Rachid avisa a Damião que precisa entregar uma carta a José Inocêncio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:35, na Rede Globo.