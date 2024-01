Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (30)

A novela 'Paraíso Tropical' desta terça-feira (30) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - Turma Da Mônica: Lições'. Nesse capítulo, Bebel briga com um cliente do botequim, sai furiosa e ainda leva um tombo.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta terça-feira

Bebel briga com um cliente do botequim, sai furiosa e ainda leva um tombo. Olavo concorda em se encontrar com Bebel. Ana diz que não pode ir para Boston no momento e manda que Lucas siga seu caminho. Antenor diz a Xavier que vai acabar com Ana Luísa, Lucas e Daniel, que, acredita, encobriu o romance do casal. Camila confessa a Susaninha que teme que Fred demita Heitor se ela terminar com ele. Olavo provoca Daniel, que revida e o manda trabalhar. Daniel se indigna quando Antenor acusa-o de alcoviteiro e garante que não sabia de nada. Antenor o expulsa. Paula vê Bebel entrando no carro de Olavo.

Olavo diz a Bebel que vai lhe dar nova chance. Paulão avisa Ivan que ele tem 24 horas para saldar a dívida com Matoso. Bebel não aceita pagamento e dá um beijo em Olavo na despedida. Daniel desconfia que Olavo levou Antenor ao seu apartamento. Paula diz para Daniel que Olavo planejou o incidente em Marapuã, com a cumplicidade de Bebel, e conta que os viu juntos. Ana Luísa garante a Antenor que Daniel não sabia de nada. Ana Luísa diz que ama Lucas, mas que não pode viajar com ele. Lucas jura que sempre vai esperar por ela. Olavo descobre o notebook na casa de Jáder e o obriga a colocar Bebel de volta no apartamento.

Pacífico avisa Virgínia que o apartamento que ela queria no Copamar está vago. Ivan pega um relógio da bolsa de uma turista na praia e entrega para Jáder. Umberto pede um passaporte falso para Jáder. Fabiana, Paula e Daniel tentam descobrir se Olavo estava na Bahia na época da prisão. Fabiana se lembra que ele não esteve na empresa, alegando estar doente, e apareceu de surpresa na delegacia da Bahia. Antenor chora olhando a foto do filho. Jáder pede que Bebel volte e ela impõe as suas condições. Mateus sai com Cássio. Antenor vai à casa de Ana Luísa. Paula verifica em Pedra Bonita se Olavo esteve hospedado lá.

Galhardo, o gerente do hotel, informa a Paula que Olavo esteve hospedado lá por cinco noites. Antenor decide aceitar a separação consensual. Ana Luísa agradece, emocionada. Daniel diz a Antenor que Olavo quis se vingar dele por ter perdido o cargo. Antenor avisa que Daniel continua com o cargo, mas que não acredita em nada do que ele diz. Umberto conta para Jáder que está sendo procurado. Neli critica Umberto, o que irrita Joana. Bebel se despede de Tatiana. Ivan paga parte de sua dívida com Matoso. Bebel diz que Jáder não encosta mais nela.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.