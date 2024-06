Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (5)

A novela 'No Rancho Fundo' desta quarta-feira (5) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Zefa Leonel expulsa Seu Tico Leonel de seu quarto, e sofre com a traição do marido.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta quarta-feira

Zefa Leonel expulsa Seu Tico Leonel de seu quarto, e sofre com a traição do marido. Seu Tico Leonel chora nos braços de Quinota. Deodora prevê sua vitória sobre Zefa Leonel. Blandina conta a Marcelo que está noiva. Vespertino ameaça Marcelo. Quinota confronta Deodora. Tia Salete incentiva Zefa Leonel a resgatar Seu Tico Leonel das mãos de Deodora.

Vespertino se assusta com a fala de Deodora sobre Zefa Leonel e Quinota. Margaridinha e Benvinda enfrentam Corina Castello com a ajuda de Lola e Blanchette. Tia Salete estranha ao ver as sobrinhas na companhia das moças do cabaré.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.