Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (23)

A novela 'No Rancho Fundo' desta quarta-feira (23) vai ao ar às 18:05, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Jordão Nicácio avisa a Deodora que fez o combinado, e Cira ouve.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta quarta-feira

Jordão Nicácio avisa a Deodora que fez o combinado, e Cira ouve. Caridade se desespera com a ausência de Primo Cícero, e estranha a tranquilidade de Esperança. Zé Beltino desabafa com Dracena sobre sua raiva de Deodora. Padre Zezo implora para que os Leonel não se vinguem de Deodora. Artur acusa Marcelo Gouveia de envolvimento no sequestro de Primo Cícero.

Vespertino desconfia da presença de Deodora no cabaré e a questiona se está procurando um álibi. Ariosto pede que Quinota interceda por ele junto a Artur. Sem saber que Primo Cícero foi baleado, Blandina e Marcelo Gouveia exigem que Jordão Nicácio mude o local do cativeiro, após as desconfianças de Artur. Primo Cícero chega à casa de Zefa Leonel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:05, na Rede Globo.