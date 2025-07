Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (7)

A novela 'História de Amor' desta segunda-feira (7) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Assunção não fica animado, pois lembra que vai sair do hospital, mas não voltará a andar.

Resumo completo de 'História de Amor' desta segunda-feira

Assunção não fica animado, pois lembra que vai sair do hospital, mas não voltará a andar. Caio e Joyce caminham juntos na praia. Carlos diz a Olga que ficará com ela na ceia de Natal. Mariana corta o cabelo de Neusa. Sheila não viaja e fica sozinha e arrasada na noite de Natal. Assunção aparece na casa de Helena na noite de Natal e Joyce corre para abraçá-lo.

Assunção é recebido com alegria, mas demonstra contrariedade por estar numa cadeira de rodas. Caio fica furioso porque Dalva foi visitar uma amiga em Teresópolis na véspera de Natal. Urbano vai representando a família e leva uma flor para Helena. Daniel informa à família de Bianca que quer se casar com ela no dia do aniversário de 90 anos de Olga.

Daniel diz a Carlos que Sheila viajou, enquanto ela está em casa, sozinha. Carlos e Helena ficam presos no elevador do prédio dela. Os dois se beijam. Carlos convida Sheila par almoçar na casa de Zuleika. Paula fica furiosa. Joyce desce as escadas correndo para receber Bruno, e cai nos últimos degraus.

Joyce sente dores fortes. A bolsa dela estoura. Na casa de Zuleika, todos ficam constrangidos com a presença de Sheila.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.