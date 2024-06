Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (13)

A novela 'Cheias de Charme' desta quinta-feira (13) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Chayene vai para a delegacia por causa da briga com Socorro.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quinta-feira

Chayene vai para a delegacia por causa da briga com Socorro. Sandro se faz de vítima para conseguir ficar na casa de Penha. Rosário mostra seus contratos para Sidney. Otto assina a carteira de Ivone. Laércio chama Naldo para trabalhar no lugar de Socorro. Sarmento se desespera com a saída dos clientes do escritório. Penha apresenta Jurema para Lygia. Conrado procura Cida. Penha incentiva Lygia a contar para Samuel sobre seu pai.

Socorro pede para trabalhar com as Empreguetes. A mansão dos Sarmento entra em decadência. Empreguetes ganham um empreguetônibus para a turnê. Conrado vê uma foto da turnê das Empreguetes. Elano avisa que vai demorar a voltar da viagem com Otto. Laércio avisa Chayene que a audiência foi marcada. As Empreguetes se apresentam no programa do Faustão.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.