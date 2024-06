Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (19)

A novela 'Cheias de Charme' desta quarta-feira (19) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Fabian se irrita com Chayene.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quarta-feira

Fabian se irrita com Chayene. Inácio arruma o buffet para o show das Empreguetes. Sarmento elogia Sônia. Penha e Cida ficam espantadas com a notícia da gravidez de Chayene. Inácio vê Rosário no palco e fica encantado.

Coração bate forte e rola um clima entre Rosário e Inácio. Socorro fotografa Fabian dando flores para Rosário e manda para Chayene. Tom elogia Patrick e Sandro fica orgulhoso. Laércio divulga as fotos que tirou de Fabian entrando e saindo do quarto de Chayene para a imprensa.

Sandro fala com Gentil sobre Patrick. Fabian pede para Chayene se consultar com um médico de confiança dele. Sidney sofre ao se despedir de seu antigo apartamento. Sônia encontra o cofre vazio e tem uma crise.

Sandro mente para Penha. Fabian dá canja no show das Empreguetes e encanta crianças do orfanato.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.