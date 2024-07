Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (10)

A novela 'Cheias de Charme' desta quarta-feira (10) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Lygia percebe que Gilson não a reconheceu.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quarta-feira

Lygia percebe que Gilson não a reconheceu. Samuel vai a um bar com Bebel. Dinha reage com despeito ao ver o tratamento que Romana dá a Rosário. Patrick se revolta com Penha. Ariela propõe emprego a Gracinha. Romana fica comovida com Sidney.

Isadora e Niltinho se beijam. Samuel se irrita ao ver Lygia na casa de Gilson. Dinha mostra para Rosário que está morando com Inácio. Lygia conta a verdade para Gilson sobre Samuel. Inácio vê Rosário indo embora. Lygia discute com Samuel e Gilson resolve ir atrás dele.

Inácio rejeita Dinha. Sandro tem um sonho com seu futuro e reza para mudar de vida. Samuel volta para casa, deixando Gilson e Lygia aliviados. Rosário pensa em Fabian. Penha decide retirar a queixa contra Sandro. Sônia e Isadora ficam com inveja de Cida.

Sandro procura Penha. Rosário se revela uma “fabianática” na frente dos jornalistas.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:40, na Rede Globo.