Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (13)

A novela 'Cabocla' desta sexta-feira (13) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Generosa descobre que foi Felício quem pegou sua santinha e ele decide devolvê-la.

Resumo completo de 'Cabocla' desta sexta-feira

Generosa descobre que foi Felício quem pegou sua santinha e ele decide devolvê-la. Tina diz a Tomé que Felício pegou a santa porque quer vê-los juntos. O peão garante que isso vai acontecer em breve. Macário se espanta ao ver Pepa no carro e Boanerges percebe que ele tinha tramado algo. Justino está prestes a desistir de casar quando Pepa aparece na igreja. Neco conduz a espanhola até o altar. Justino faz com que o motorista confesse que fingiu que o carro estava quebrado a mando de Macário. Tobias avisa Tomé que o coronel vai querer se vingar de Macário. Belinha ouve Neco falando mal de seu pai e fica furiosa.

Boanerges diz a Emerenciana que vai ter que ficar ao lado de Macário se Justino quiser briga. Neco se preocupa ao saber que seu pai vai procurar briga com Macário. Dr. Teles avisa Macário que Justino pode querer vingança. Ele afirma que não tem medo. Luís se oferece para ajudar Boanerges na briga, mas o coronel lembra que Tobias estará ao lado de Justino e só precisa de uma desculpa para atacá-lo. Emerenciana e Belinha temem que algo aconteça com Boanerges. Pepa tenta impedir Justino de sair para se vingar, em vão. Luís avisa Neco que Boanerges foi defender Macário. Ele teme que Justino e o coronel acabem brigando e decide ir atrás do pai.

Boanerges tenta impedir Macário de enfrentar Justino e o esconde. Justino e Tobias vão até a casa de Boanerges procurar por Macário. Boanerges tenta convencer Justino a não resolver a questão na briga, em vão. Macário não aguenta as provocações do coronel e sai para enfrentá-lo. Neco tenta impedir. Macário dispara em sua direção, mas ele consegue escapar. Justino atira em Macário e acerta seu “traseiro”. Neco fica indignado com a atitude do pai. Mariquinha diz ao irmão que ele vai ter que tomar mais cuidado se ganhar a eleição. Neco decide desistir da política para não ter que se envolver em confusão. Justino fica inconformado.

Generosa diz a Tobias que Zuca já estava envolvida com Luís quando era sua noiva. Tomé pede que Tobias volte para o lado de Boanerges, mas ele se recusa. Boanerges diz a Luís que encontrou uma boa fazenda que ele pode comprar. O advogado fica radiante. Justino fala para Xexéu que não sabe como fazer Neco voltar a se envolver com política. Os caboclos ficam tristes ao saberem da desistência do candidato. Emerenciana diz a Boanerges que Neco desistiu porque não queria brigar com ele. Belinha confessa para Ritinha que toda a sua raiva do rapaz passou.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.