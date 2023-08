Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (8)

A novela 'Amor Perfeito' desta terça-feira (8) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Gilda mente em depoimento.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta terça-feira

Gaspar reluta, mas aceita a ordem de Gilda. Antônio confronta Ademar sobre Sônia, e Ione ouve. Gilda mente em seu depoimento no caso de Marê e Júlio a enfrenta. Gilda insinua que Júlio não sabe sua verdadeira origem. Darlene garante a Cândida que não quer nada com Gaspar. Valente se emociona ao falar de seu filho com Tobias.

Antônio expõe sua decepção com Aparecida por não ter contado sobre o caso de Sônia e Ademar. Gaspar descobre o paradeiro de Catarina. Júlio confessa a Marê que acredita que Anselmo pode ser seu pai. Catarina recebe o relógio de Ronaldo.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.