Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (12)

A novela 'Alma Gêmea' desta quarta-feira (12) vai ao ar às 17:00, após 'Querido John'. Nesse capítulo, Rafael morre de ciúmes ao ver Serena dançando com Guto e vai embora, furioso.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quarta-feira

Rafael morre de ciúmes ao ver Serena dançando com Guto e vai embora, furioso. Serena tenta explicar para Rafael que foi Guto quem a forçou a dançar. Rafael não acredita em Serena, deixando-a magoada. Hélio consola Serena. Nair explica para Vera que Alexandra teve alta porque não é agressiva, mas sua doença mental não tem cura. Vera sente pena de Eduardo por ter que continuar casado com Alexandra. Dalila garante a Roberval que não vai deixar que ninguém saiba que eles dormem com um lençol pendurado no meio da cama. Roberval vê Dalila através do lençol e sofre. Divina e Osvaldo se sentem satisfeitos por Dalila ter se casado. Rafael pergunta a Cristina se Serena seria capaz de mentir para ele. Cristina não diz nada explicitamente, mas faz insinuações sobre o modo de agir de Serena. Ofélia diz a Divina que está com as costas doendo e não pode mais dormir no sofá da sala.

Divina fala para Osvaldo que Ofélia vai ter que dormir no quarto deles. Ofélia ronca a noite inteira e não deixa Osvaldo dormir, deixando-o de mau humor. Osvaldo e Divina comentam com Roberval e Dalila que eles devem ter tido uma maravilhosa noite de núpcias, deixando-os sem graça. Hélio garante a Rafael que Serena o ama e diz que ele não devia desconfiar dela. Rafael não entende por que sente tantos ciúmes de Serena. Mirella pergunta a Raul por que ele é contra seu namoro com Felipe. Alaor acha que Olívia, por ser separada, deve estar procurando um namorado e se insinua para a dona de casa. Vitório vê. Rafael oferece rosas a Serena, mas ela diz que não pode aceitar. Rafael se desculpa por ter desconfiado de Serena e pede que ela se afaste de Guto. Vitório morre de ciúmes ao ver Alaor jogando charme para Olívia e o bota para correr.

Olívia agradece. Vitório acusa Olívia de ter se insinuado para Alaor, deixando-a furiosa. Raul fala para Mirella que apenas se preocupa com seu futuro. Dalila conta para Eduardo que Roberval é um tonto, pois aceitou se casar com ela mesmo não sendo pai de seu filho. Eduardo, por sua vez, diz a Dalila que Roberval foi muito generoso. O professor de piano repreende Serena quando ela erra um exercício. Serena fica indignada. O professor diz a Serena que ela não tem o menor talento e desiste de lhe dar aulas. Serena chora por ser tão diferente de Luna. Cristina fica satisfeita quando o professor diz que Serena jamais aprenderá a tocar piano. Rafael não entende por que Serena não se comporta mais como Luna. Cristina manda Guto não desistir de se aproximar de Serena e afirma que Rafael vai acabar desistindo dela.

Rafael pede que Vera ensine Serena a dançar. Alexandra fala para Eduardo que sabe que é um fardo para ele. Eduardo abraça Alexandra e afirma que não vai abandoná-la. Crispim encomenda um Santo Expedito a um santeiro. Vitório convence Olívia a contratar seu amigo Jorge como maître do restaurante e manda uma carta convidando-o para o emprego. Jorge é demitido de seu emprego por suas trapalhadas. Osvaldo tira a medida do pé de Eliete e começa a reparar nela. Hélio encontra Osvaldo e Eliete às gargalhadas e estranha. Rafael pede que Agnes converse com Serena e tente descobrir o que ela tem em comum com Luna. Guto aborda Serena na rua.

