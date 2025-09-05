Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (5)
A novela 'A Viagem' desta sexta-feira (5) vai ao ar às 17:25, após 'Fé de um Campeão'.
Resumo completo de 'A Viagem' desta sexta-feira
Lisa não conta para Téo o que aconteceu. Alberto explica a Carmem como se dá a influência de Alexandre sobre Téo, que, segundo ele, é médium inconsciente. Raul pergunta a Andrezza sobre o relacionamento dela com Antônio. Raul diz a Andrezza que foi para a fazenda para tentar salvar o casamento dos dois. Depois, Andrezza diz a Diná que está gostando do rumo que a vida dela tomou. Lisa conta a Alberto o que houve e Téo briga com ela.
Geraldão distribui dinheiro na pensão, dizendo que ganhou no jogo. Após a morte de Otávio, Tato fica frio e ríspido com todos. Diná encontra um bilhete de Otávio na cabana. Agenor fica feliz ao ver Lisa de volta. Alberto diz a Lisa que o amor que Alexandre sente por ela é que a protege da vingança. Diná se desculpa com Lisa por tudo o que houve.
A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:25, na Rede Globo.