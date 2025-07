Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (17)

A novela 'A Viagem' desta quinta-feira (17) vai ao ar às 17:15, após 'As Parteiras'. Nesse capítulo, Otávio discute com os filhos mais uma vez por causa de Diná.

Resumo completo de 'A Viagem' desta quinta-feira

Otávio discute com os filhos mais uma vez por causa de Diná. Ele decide voltar para casa e deixa Tato e Dudu sozinhos em Itatiaia. Lisa devolve todos os presentes que Mauro lhe deu e o expulsa de sua casa. Bia chega em casa, toda produzida, discute com a mãe, que acaba dando-lhe um tapa. Ismael leva a filha de volta para Itatiaia. Bárbara desfaz acordo com Zeca sobre colocar ciúmes em Naná. Zeca aconselha Sofia a fazer o pai do filho que ela espera assumir o que fez.

Diná diz a Maroca que Téo está proibido de entrar na casa delas. Alberto pede que Otávio trate os filhos com mais cuidado. Josefa comenta com o filho que ele está se precipitando ao se envolver com Lisa agora, que deve aproveitar a liberdade. Estela acha que a irmã está fazendo uma vingança mesquinha contra Téo. Bia apresenta Tato e Dudu a Ismael, depois vai dar uma volta com Tato. Guiomar trata mal Raul mais uma vez. Diná promete vingança à amante de Téo.

Diná promete vingança à amante de Téo. Alberto convida Raul para almoçar, e ele desabafa sobre as atitudes de Guiomar. Alberto desconfia que seja influência de Alexandre. Mascarado consegue emprego de taxista para Carmem. Tato passeia com Dudu de moto, que queima a perna no escapamento. Otávio culpa Tato pelo machucado do menino. Téo sai com Lisa. Diná diz a Maroca que se vingará quando descobrir quem é a amante de Téo. Tato pede a Alberto que fale com Otávio para melhorar o tratamento que vem dando aos filhos.

Téo e Lisa vão a um parque de diversões. Otávio pede a Alberto que crie uma situação em que ele reveja Diná. Lisa descobre que Diná é a mulher de Téo. Téo conta para Lisa que não é totalmente livre. Ela descobre que a mulher de Téo é Diná. Estela e Diná saem para tomar um chope.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:15, na Rede Globo.