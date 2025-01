Previsão do signo de Aquário para hoje, 20 de janeiro

O Sol brilha em Aquário, trazendo energia de inovação e uma visão mais ampla sobre suas metas. A Lua, ainda no signo de Libra, começa a semana em harmonia com Júpiter, o que favorece conversas, acordos e relacionamentos. É um ótimo dia para se conectar com outras pessoas, seja para firmar negociações ou para fortalecer laços. Se tiver algo importante para resolver, o céu apoia!



No entanto, fique atento: a Lua tensiona Mercúrio, e palavras mal colocadas podem causar mal-entendidos. Procure ser justo e ponderado na comunicação, pois existe o risco de expor mais do que deveria e acabar se prejudicando. Quíron também está em cena, evidenciando feridas emocionais que podem emergir. Esse é um convite para olhar para suas vulnerabilidades e refletir antes de agir ou reagir.



A segunda-feira está excelente para criar vínculos e avançar em negociações, mas a confiança deve ser equilibrada com observação. Fale, mas escute. Observe, mas não deixe escapar detalhes importantes.

Signo de Aquário hoje

Com o Sol brilhando em seu signo, você sente uma energia de renovação, mas cuidado para não atropelar processos. A harmonia da Lua com Júpiter favorece a troca de ideias e a construção de alianças, mas Quíron alerta: não ignore feridas emocionais que ainda precisam ser tratadas. Seja autêntico e cuidadoso ao expor suas ideias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.