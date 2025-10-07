Paul Arthurs, membro da banda Oasis, anuncia pausa na carreira para tratamento de câncer

O artista Paul Arthurs, membro e um dos fundadores da banda Oasis, compartilhou, nas redes sociais, que está em tratamento com câncer e deve dar uma pausa na carreira para novo tratamento.

“No início deste ano, fui diagnosticado com câncer de próstata. A boa notícia é que estou respondendo muito bem ao tratamento, o que me permitiu participar desta turnê incrível”, publicou Paul, em seu Instagram, na última sexta-feira (3).

Na postagem ele complementou: “Agora, preciso fazer uma pausa planejada para a próxima fase do meu tratamento, então perderei os shows em Seul, Tóquio, Melbourne e Sydney”.

“Estou muito triste por perder esses shows, mas estou me sentindo bem e estarei de volta pronto para ir a tempo para a América do Sul. Divirtam-se se forem este mês e nos vemos de volta ao palco com a banda em novembro. Bonehead”, encerrou o artista.

Turnê mundial

Depois de 16 anos separados, os irmãos Noel e Liam Gallagher se reuniram em julho, no País de Gales, para dar início à “Oasis 25 Tour”. O encerramento está programado para São Paulo, em novembro.

Oasis foi uma das grandes percussoras do que ficou conhecido como "britpop", nos anos 1990. Tratado como uma nova "invasão britânica", em referência à dominância de novas bandas vindas da Inglaterra aos mercados mundiais, o movimento também contou com os grupos Suede, Blur, Elastica e Pulp.

Formada no início daquela década, a banda alcançou o topo das paradas de sucesso com os hits “Wonderwall” e “Don’t Look Back in Anger”, considerada por muitos fãs, até hoje, clássicos modernos.

Brigas entre os Gallagher

A nova turnê também marca o retorno da parceria musical entre os irmãos Gallagher, cujas brigas são um dos principais motivos da saída de Noel do conjunto, em 2009.

Após a decisão, os demais artistas decidiram permanecer juntos em outro projeto, o grupo Beady Eye. No entanto, em 2014, a banda chegou ao fim. Com isso, Liam seguiu carreira solo, enquanto Noel continuou com a banda High Flying Birds.