'Paraíso Tropical' volta ao ar nesta segunda-feira (27); relembre elenco e personagens

A novela "Paraíso Tropical", exibida pela TV Globo entre março e setembro de 2007, volta às telinhas a partir desta segunda-feira (27), no Vale a Pena Ver de Novo. Escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares, a novela teve Alessandra Negrini nos papéis das gêmeas Paula e Taís, protagonistas da trama.

Complementando o elenco, estavam os atores Fabio Assunção, Gloria Pires e Tony Ramos, também como personagens centrais da trama. A história se passava no Rio de Janeiro, trazendo antagonistas como Camila Pitanga e Wagner Moura nos papéis de Bebel e Olavo.

Recentemente, inclusive, os personagens de Camila e Wagner voltaram a viralizar nas redes sociais. No X, antigo Twitter, usuários da plataforma lembraram da química entre os dois atores e ressaltaram como os personagens se tornaram destaques, ainda que fossem vistos como "vilões".

Relembre alguns personagens da novela:

Alessandra Negrini como Paula e Taís

Legenda: Alessandra Negrini fazia a protagonista e uma das vilãs da trama Foto: reprodução/TV Globo

Paula é uma moça honesta que vive na cidade fictícia de Marapuã, na Bahia. A jovem conhece Daniel, vivido por Fábio Assunção, provável sucessor do Grupo Cavalcanti, e vê a vida mudar a partir disso.

Em contrapartida, a irmã gêmea dela, Taís, é completamente diferente. Inteligente e egoísta, ela aproveita para tentar seduzir Daniel após o rapaz se desentender com Paula.

Fábio Assunção como Daniel

Legenda: Fábio Assunção interpretou Daniel em Paraíso Tropical Foto: reprodução/TV Globo

Daniel, personagem protagonista junto de Paula, é um rapaz de origem humilde, mas foi acolhido por Antenor (Tony Ramos) e sua esposa Ana Luísa (Renée de Vielmond). Apaixonado por Paula, ele se entrega ao amor, enquanto também sofre com as tramas de Olavo para impedir que ele seja o verdadeiro sucessor no Grupo Cavalcanti.

Wagner Moura como Olavo

Legenda: Wagner Moura foi o vilão Olavo, que teve destaque como um dos principais personagens da novela Foto: reprodução/TV Globo

Wagner Moura foi um dos destaques de Paraíso Tropical ao interpretar o vilão Olavo. O personagem é sobrinho de Antenor e busca assumir as empresas do tio, mas esbarra no fato de que é mau-caráter e ganancioso.

Olavo é filho de Marion, que também pensa em alcançar o sucesso a todo custo, assim como o filho.

Camila Pitanga como Bebel

Legenda: Camila Pitanga interpretou a personagem Bebel, par romântico de Olavo Foto: reprodução/TV Globo/Instagram

Camila Pitanga viveu a prostituta Bebel, que se apaixona por Olavo. Antes ela trabalhava no prostíbulo de Amélia, mãe de Paula, mas acaba se unindo a Olavo nas tramas para que o amado consiga algum topo de sucesso.