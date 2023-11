Sandy revela não sair de casa sem maquiagem: 'Não me acho bonita'

Sandy, de 40 anos, revelou não conseguir sair de casa sem maquiagem e postar fotos sem filtro nas redes sociais. Ela deu a declaração no episódio de "Angélica: 50 e tantos", exibido neste domingo (26) no Fantástico.

“Vejo vocês postando foto sem filtro. Não consigo fazer isso. Não me sinto à vontade de as pessoas me verem nua e crua. Não ando sem maquiagem. Até em casa depende”, disse a cantora.

Além de Sandy, o episódio contou com a participação de Maísa e Fernanda Souza, que se surpreenderam com as declarações. “Amiga, para”, brincou Maisa. “Não me acho bonita e não me sinto confortável. Eu cresci assim, me vendo maquiada. Me vendo arrumada, sendo tão exposta. A minha cara é aquela, a minha cara é essa que as pessoas veem pronta”, explicou Sandy.

Perguntada por Angélica sobre quando se vê no espelho, Sandy disparou: “Nao é a minha cara. Esse é o problema. Eu tô desacostumada à minha cara normal, lavada”. A conversa também passou por temas como o tabu da virgindade e da pressão de ser uma artista muito jovem.

A série “Angélica: 50 e tantos” é uma comemoração às 5 décadas da apresentadora. Gravada em sua casa, estreou neste domingo (26) no Globoplay com cinco episódios.

Angélica trata de temas surpreendentes e traz ainda outros grandes nomes como Xuxa, Eliana, Anitta, Ivete Sangalo, Susana Vieira, Preta Gil, Marina Ruy Barbosa, Carolina Dieckmann, Giovanna Ewbank, Bárbara Paz, dentre outros.