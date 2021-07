Pai de Robert Downey Jr. morre aos 85 anos após complicações do Parkinson

O pai do ator Robert Downey Jr. faleceu durante o sono na noite de terça-feira (6), nos Estados Unidos. Robert Down Sr. tinha 85 anos e convivia com a doença de Parkinson há pelo menos cinco anos.

Cineasta, Robert Sr. ficou conhecido por dirigir produções como 'Putney Swope', lançado em 1969 e marcado pelo flerte com a contracultura. Além disso, ele produziu longas do cinema independente norte-americano.

Robert Downey Sr. casou três vezes e teve dois filhos. Robert Downey Jr. e Allyson são frutos da união do cineasta com Elsie Ann Downey.

Em publicação no Instagram, Downey Jr falou sobre a morte. "Na noite passada, meu pai faleceu tranquilamente durante o sono após anos lutando contra as devastações do Parkinson", explicou o ator sobre o outro diagnóstico do pai.

Legenda: Downey Jr. agradeceu à madrasta, Rosemary Rodgers-Downey, pelos cuidados com o pai Foto: reprodução/Instagram

"Ele foi um verdadeiro cineasta independente e se manteve otimista o tempo todo. De acordo com os cálculos das minhas madrastas, eles foram casados e felizes por pouco mais de 2000 mil anos", completou na homenagem.

Relação com o filho

Além da imersão no meio artístico, Robert era mais lembrado recentemente por ser o pai de Downey Jr, o intérprete do personagem de Tony Stark nas franquias 'Homem de Ferro' e 'Vingadores'.

Robert Downey Jr, inclusive, foi indicado ao Oscar duas vezes, e é lembrado como membro importante do Universo Cinematográfico Marvel. O dom da atuação veio e foi trabalhado com a ajuda do pai nos anos 70, em 'Pound'.

Em outras ocasiões, Downey Jr chegou a se recusar a falar do pai em entrevistas, justamente por definir a relação paterna como complicada durante a juventude.