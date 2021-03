Now United lança clipe para 'Turn It Up' com cenários paradisíacos no México

O grupo Now United lançou novo clipe nesta terça-feira (16) e empolgou os fãs com a canção 'Turn It Up'. Gravado no México, o novo trabalho traz coreografias animadas, muitas cores e, claro, um cenário paradisíaco.

Durante o lançamento, vários membros do Now United fizeram contagem regressiva junto dos fãs em ao vivo no Youtube. Um número especial de telefone foi liberado para quem quisesse ligar para falar sobre a produção. Veja o clipe:

Savannah Clarke, Hina Yoshihara e Sabina Hidalgo são algumas das integrantes com maiores destaques no clipe. Os componentes da banda, inclusive, apareceram cheio de cores por conta de uma parceria com uma marca de doces.

Esse não é o primeiro do Now United gravado no México. 'Fiesta', que também tem a presença de Sofya Plotnikova e Nour Ardakani, é outro clipe da banda gravado no país em questão.

Viagem ao México

Ao todo, 12 dos 17 integrantes do Now United estiveram de passagem pelo México no fim de 2020. Assim como durante viagem por Dubai, os membros do grupo passaram por maratona de ensaios e gravações de conteúdos, como ocorreu com os clipes.

Além disso, o grupo também comunicou que deve anunciar entre os meses de março e junho a entrada de um 18º integrante.