Netflix divulga trailer da 5ª temporada de 'La Casa de Papel'; assista

O trailer oficial da quinta temporada de "La Casa de Papel" foi divulgado nesta segunda-feira (2) pela Netflix. Na prévia de pouco mais de 1 minuto, os famosos ladrões precisam lidar com um grave contratempo: a captura do líder do grupo, o Professor.

Assista:

A parte 5 da série será lançada em dois volumes, nos dias 3 de setembro e 3 de dezembro de 2021.

5ª temporada de La Casa de Papel

Nesta temporada, após mais de 100 horas de missão no Banco da Espanha, o maior roubo da história está chegando ao fim - mas em clima de guerra.

O grupo de assaltantes conseguiu resgatar Lisboa, mas o Professor foi capturado por Sierra e, pela primeira vez na vida, ele não tem um plano de fuga.