Morre Luiz Antônio Piá, diretor de 'Carrossel' e 'Chiquititas', aos 81 anos

O diretor de novelas Luiz Antônio Piá, nome artístico de Luiz Antônio Tupinambá Teixeira Braga, morreu aos 81 anos, nessa terça-feira (12), em São Paulo, segundo noticiado pela revista Quem.

A informação foi confirmada pela família do diretor, mas não foi informada a causa da morte. O velório de Piá teve início às 10h desta quarta-feira (13), em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo.

Assuntos relacionados

"Meu pai sempre foi um homem muito gentil, talentoso e amado, e, infelizmente faleceu, para quem quiser se despedir, o velório acontece em Santana de Parnaíba, próximo ao cemitério", afirmou a filha do diretor, Malu Braga.

Trabalhos

Luiz Antônio Piá acumulou mais de 40 produções, com trabalhos no SBT, Band, Record e Globo. Seus trabalhos mais recentes foram as novelas Carrossel (2012), Chiquititas (2013) e Cúmplices de um Resgate (2015).

Famosos lamentaram a morte do diretor pelas redes sociais. "Triste demais", escreveu o ator Claudio Curi. "Meus sentimentos à família!!! Gracias querido!!! Muita luz!!!", afirmou a atriz Nina de Pádua.