Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha Mia

Lucas Rangel, de 27 anos, e Lucas Bley, de 32, se tornaram papais nesta quarta-feira (8). A assessoria de imprensa do apresentador, que trocou alianças com o influenciador em novembro do ano passado, confirmou à Quem o nascimento de Mia, fruto de uma barriga solidária, nos Estados Unidos.

O casal está em território americano para acompanhar o parto e posou com toucas e roupas hospitalares antes de entrar na sala cirúrgica. Os dois deixaram os seguidores ansiosos para conhecer a herdeira.

“Prontos para conhecer o rostinho mais lindo do mundo?”, escreveu Rangel. “Ela é a princesa mais linda desse mundo todo! Eu estou completamente apaixonado. Meu amor, o papai te ama tanto”, declarou-se Bley.

Juntos desde 2020, Rangel e Bley realizaram uma grande festa de casamento no Palácio Tangará, em São Paulo, com a presença de amigos e familiares. Em maio deste ano, o casal anunciou que estava à espera do primeiro filho e acompanhou de perto todas as etapas da gestação.

Enxoval do bebê

Em agosto, os influenciadores voltaram de viagem aos Estados Unidos e Japão com cinco malas cheias de itens do enxoval de Mia. À Quem, eles revelaram alguns dos produtos mais inusitados que compraram. “Foram dois carrinhos nos Estados Unidos”, contaram. Entre as descobertas, um bebê conforto que se transforma em carrinho, o mesmo modelo usado por Hailey Bieber, avaliado em cerca de R$ 4 mil.

O casal também encontrou um aquecedor de lenços umedecidos e uma “cafeteira para bebês”, aparelho que prepara automaticamente a mamadeira com a fórmula e a água na temperatura ideal. “Muito legal e economiza super o tempo”, disseram.