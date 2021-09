Léo Santana é condenado a indenizar fãs em R$ 35 mil por agressão em show

O cantor Léo Santana foi condenado a indenizar um casal de fãs por causa de uma confusão em show realizado por ele em Guarapari (ES), na Arena Pedreira, ainda em 2018. A condenação é em primeira instância e deve custar R$ 35 mil por danos morais.

No dia em questão, Léo Santana iniciou o show com oito horas de atraso, causando revolta no público. Em meio ao ocorrido, ele chamou o personal trainer Maurício Camargo a subir no palco de maneira ríspida. "Me respeita, vagabundo. Vem aqui em cima falar", teria dito o artista, interrompendo uma música da apresentação.

Depoimentos

Segundo publicação do portal UOL, o processo aponta que o personal chegou a ser agredido pela equipe de Léo Santana e pelos funcionários da casa de shows. A esposa dele, Mariana Sena, também teria sofrido violência no local.

Para a resolução do caso, depoimentos de testemunhas, vídeos e exames do Instituto Médico Legal foram analisados. Enquanto isso, a assessoria do cantor afirmou ao portal IG Gente que recorreu parcialmente da sentença.

Na mesma nota, a equipe ainda pontuou que os seguranças possuem experiência e capacitação para lidar com o público nas apresentações.

"Uma das coisas que Léo mais preza e tem como base em sua carreira, não só como artista, mas também como pessoa, é com o trato com o público em geral, todos da equipe, em especial a segurança são orientados para dar um tratamento de qualidade e íntegro", diz o texto divulgado à publicação.