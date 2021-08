Kelly Key presencia assalto com marido e filho no Rio de Janeiro

A carioca Kelly Key passou por um grande susto ao lado do marido e de um dos filhos, nesta quarta-feira (25). Ela presenciou uma tentativa de assalto dentro de um shopping localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No Instagram, ela relatou como tudo aconteceu.

"A gente acabou de sair correndo. O menino rendeu o segurança com uma arma na cabeça dele. Eu nem acreditei no que eu vi, todo mundo começou a correr. A gente foi correndo até o carro. Só para vocês tomarem cuidado. Eu nunca tinha presenciado uma coisa dessas na minha vida, estou em choque, apavorada, em pânico. Mas está tudo bem com a nossa família", explicou Kelly Key.





A cantora contou que estava em uma loja de aparelhos eletrônicos quando um rapaz armado invadiu o estabelecimento e colocou a arma na cabeça do segurança. Kelly Key disse que houve um princípio de pânico entre os clientes.

Horas depois, Kelly Key voltou às redes sociais para esclarecer tudo o que presenciou. "Já está tudo bem. Estou em casa, mais calma. Fiz os stories passados como um alerta porque podiam ter pessoas dentro do shopping que eu podia alertar de alguma maneira e até tinha, recebi mensagens de vocês, pessoas que estavam no shopping no mesmo momento, que passaram pelo mesmo junto comigo", explicou.

Em conclusão, a cantora falou sobre o sentimento de revolta que isso gera e refletiu sobre a falta de segurança. "Às vezes a gente fica tão preocupado com os nossos filhos, que querem ir numa festa num lugar considerado perigoso, ou evitar ir em uma hora x. A gente fica o tempo inteiro achando que está se protegendo, mas o perigo pode estar em qualquer lugar".