Latino fez hit 'Tô Nem Aí' após ser deixado por Kelly Key

O cantor Latino revelou ao público que o fim do relacionamento com Kelly Key inspirou a criação do hit "Tô Nem Aí" na voz da cantora Luka, sucesso em 2002. Durante bate-papo no podcast de Sérgio Mallandro e Luiz França, o artista desabafou sobre o relacionamento.

"A música é da minha autoria junto com a Luka. Estava sofrendo para caramba pela Kelly Key naquela época. Tinha me dedicado cem por cento àquela relação, tomei um pé na bunda... E aí eu parei num bar, me lembro como se fosse hoje, estava um amigo, o Cristóvão", explicou Latino.

Veja clipe:



Latino Cantor Eu estava muito mal da cabeça, meio desorientado, parece que o mundo estava desabando, tomando tarja preta... E aí eu fui no bar, o Cristóvão me apresentou a Luka, que estava lá se apresentando, e eu falei: 'caraca, a mulher tem um timbre da Shakira, incrível, vamos tentar desenrolar alguma coisa com ela. No dia seguinte, fui ao estúdio onde ela estava, e fizemos a música que estourou e foi sucesso em 14 países

Latino e Kelly Key

Os dois se conheceram em 1997 durante uma seleção de modelos para o vídeoclipe de "Louca" e após alguns dias engataram um relacionamento sério, com término em junho 2002.



"Ela quem terminou comigo. Ela estava vivendo um mundo de estrelismo, o que é normal com quem faz sucesso e estava no auge da carreira. Talvez não consiga enxergar, de forma tão nítida, o que estar ao seu redor. E eu já passei por isso, não culpo ela por isso", explicou Latino.

Apesar do fim da união do casal, Latino mantêm uma bom relacionamento com Suzanna Freitas, fruto da relação com Kelly. "Tem muito tempo que eu não falo com ela (Kelly). A minha filha é uma ponte maravilhosa. Ela está sempre buscando o pai. Foi criada com muito amor e carinho pela mãe e o padrasto dela, que ela chama de pai. Feliz ela que conseguiu ter dois pais: mais amor e carinho. Graças a Deus é um cara que sempre tratou ela bem", afirmou.