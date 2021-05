Kelly Key revela doença autoimune ao se vacinar contra a Covid-19: 'estava muito ansiosa'

A cantora Kelly Key, de 38 anos, foi vacinada contra a Covid-19 nesta segunda-feira (24). Em vídeo divulgado no Instagram, a artista aparece ao lado de uma profissional de saúde e recebe aplicação da dose no braço direito, posando com a trabalhadora em seguida. A imunização foi autorizada à cantora por ela ter uma doença autoimune.

"Hoje foi meu dia! Tenho doença autoimune e faço o uso de imunossupressor e, por isso, faço parte do grupo de comorbidade. Recebi a primeira dose da vacina e junto com ela, uma dose de esperança!", escreveu na publicação.

Animada após o recebimento da primeira dose, Kelly Key se manifestou a favor da vacinação. "Com muito orgulho, vacinada! Estava muito ansiosa para o dia de hoje. Ainda falta a próxima dose", ressaltou ela, pontuando o desejo de que o imunizante chegue ao resto da população.

"Eu desejo que outras pessoas também possam sentir essa esperança que só é possível com a vacina".

Reação dos famosos

A notícia sobre a imunização foi recebida com entusiasmo por celebridades próximas à cantora. "Viva! Não vejo a hora de vacinar também", comentou a influenciadora Maíra C’harkén. A cantora Wanessa e a apresentadora Márcia Goldschmidt reagiram à publicação com emojis de mãos para cima e corações, denotando alegria com a notícia.

Ao chegar em casa, a cantora comentou nos Stories que alguns seguidores compartilharam experiências negativas com a vacina por mensagens privadas. "Se tiver experiência boa, compartilha aqui comigo, que essas ruins não tão me ajudando muito, não", afirmou.

Em seguida, ela segura uma bolsa térmica para aliviar o braço, conversando com a mãe — também já vacinada — sobre a experiência. A mãe da artista frisa que só sentiu um incômodo e ficou "molezinha" no dia seguinte, e a cantora afirma que uma funcionária também recebeu a vacina sem complicações.

Na sequência, ela mostra um atestado médico e um medicamento usado por ela em seu tratamento por imunodeficiência, dizendo ter levado os dois itens para a vacinação.

'Dose de ânimo'

Kelly Key afirmou que o avanço da imunização é "quase uma dose de ânimo" para "todo mundo" e agradeceu aos profissionais envolvidos na luta contra a Covid-19.

"Meu agradecimento aos pesquisadores incansáveis, ao SUS e seus colaboradores, aos postos de saúde das prefeituras... Obrigada a todos que fizeram e fazem parte desta luta contra o coronavírus", destacou, indicando que seus seguidores busquem o calendário de suas cidades.

A cantora ainda relembrou que os cuidados contra o novo coronavírus devem continuar. "É muito importante lembrarmos que mesmo vacinados, devemos manter as mesmas regras de proteção: uso de máscaras, lavar as mãos e usar álcool em gel", ressaltou a artista carioca. "Vamos nos proteger e proteger o próximo".