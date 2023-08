Kate Middleton teria ido para rave com Rose Hanbury, suposta amante de William, diz jornal

Kate Middleton foi em segredo a uma rave na companhia de sua melhor, Rose Hanbury, que já foi apontada como amante do príncipe William. As informações são do jornal britânico “Daily Mail”,

Segundo o periódico, Kate estava jantando com Rose e o marido dela, David, marquês e marquesa de Cholmondeley, na casa deles. Foi quando eles se lembraram do Houghton Festival, festival de música eletrônica que estava acontecendo próximo de onde estavam.

“Depois do jantar, eles chamaram a Kate para ir ao festival”, disse a fonte do “Daily Mail”. “Ela ficou meio nervosa com a ideia, mas após conversar com seus seguranças, ela acabou indo com muita proteção. O William não foi”.

O festival dura 24 horas e este ano reuniu mais de 200 artistas, se apresentando em 13 palcos.

Affair

Os boatos sobre o relacionamento de Rose e William começaram no início deste ano. O príncipe teria traído Kate com Rose, segundo a imprensa internacional, durante um jantar romântico em fevereiro. Os rumores nunca foram comentados pelos assessores da família real.

Na época da coroação de Charles como rei, em maio, a imprensa também noticiou que Kate teria ficado com raiva por Rose ser convidado para a cerimônia.

Kate e William são casados desde 2011 e pais de George e Charlote.