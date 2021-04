João ganha prova do anjo no BBB 21 realizada nesta sexta-feira (9)

O participante João ganhou a prova do anjo, realizada na tarde desta sexta-feira (9). Todos participaram de um sorteio para ganhar uma vaga na disputa. O líder Caio realizou a dinâmica com a urna: bolinha amarela jogava e azul saia. Foram sorteados Juliette, Thaís, Viih Tube, Fiuk, João Luiz, Gilberto e Arthur. Ficam de fora, a influenciadora digital Camilla de Lucas e Caio, por ser o Líder.

Na Prova do anjo, geladeiras com uma grande variedade de lasanhas foram dispostas na área da dinâmica com sabores calabresa, bolonhesa, presunto e queijo, parisiense, frango e quatro queijos. Na disputa, brothers e sister ficaram girando em uma plataforma. Quando escutavam o sinal sonoro, saiam procuraram o sabor que o telão apresentava no telão.

Em seguida, eles pegavam a lasanha certa e apertava o botão para finalizar a rodada. Quem apertasse primeiro com a lasanha certa, passava para a próxima fase até a chegar na final.

Duelos na prova do Anjo :

Juliette X Thaís:

Thaís se classificou



Viih Tube X Fiuk:

Viih Tube se classificou

João X Gilberto:

João se classificou



Pocah X. Arthur

Arthur se classificou

Semifinal

Viih Tube X Thaís:

Viih Tube se classificou

Arthur x João:

João se classificou

Final

João X Viih Tube:

João ganhou