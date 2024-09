Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (24/9)

O dia começa sob uma quadratura entre a Lua, Mercúrio e Netuno, trazendo um ar de confusão emocional. É um momento exige cuidado nas trocas e conversas; você pode sentir as emoções um pouco nebulosas, então evite tirar conclusões precipitadas. Mais tarde, a Lua entra no signo de Câncer, iniciando sua fase minguante. Câncer é um signo de grande imaginação, mas cuidado para não se perder em histórias criadas pela sua mente.



Nesse clima, Mercúrio faz um aspecto harmonioso com Urano, agitando ainda mais seus pensamentos. Apesar da confusão, esse trânsito pode trazer uma ideia interessante e criativa. Que pensamentos estão surgindo por aí? Fique atento, pois uma informação pode ser valiosa e mudar a perspectiva de como você vê as coisas. Aproveite o momento para acolher novas possibilidades, mas sem deixar a mente te enganar com ilusões.

Áries

Com a quadratura da Lua com Mercúrio e Netuno, suas emoções podem se misturar com pensamentos confusos logo cedo. Cuidado com mal-entendidos em conversas. Quando a Lua entrar em Câncer, você sentirá uma necessidade maior de acolhimento. Use a energia de Mercúrio e Urano para encontrar uma solução inovadora para algo que te preocupa.

Touro

A tensão da manhã pode te deixar inquieto, especialmente em questões de comunicação com colegas ou amigos. Quando a Lua se mover para Câncer, seu foco se voltará para as conversas mais íntimas e reconfortantes. Uma ideia pode surgir à tarde e transformar sua visão de um problema antigo.

Gêmeos

A Lua em quadratura com Mercúrio, seu regente, pode te deixar desorganizado. Tenha cuidado para não se perder em suposições. Mais tarde, quando a Lua entrar em Câncer, você se sentirá mais introspectivo. Mercúrio e Urano podem trazer uma inspiração súbita sobre finanças ou projetos profissionais.

Câncer

O dia começa com você tentando equilibrar emoções confusas e desencontros em conversas. Quando a Lua entra no seu signo, iniciando a fase minguante, você se sentirá mais vulnerável, mas também intuitivo. Mercúrio e Urano podem trazer insights surpreendentes sobre como se expressar com mais autenticidade.

Leão

As primeiras horas do dia podem trazer uma sensação de desencontro nas suas interações. A entrada da Lua em Câncer ativa sua necessidade de descanso emocional. Mercúrio e Urano, em harmonia, te inspiram a explorar novas ideias sobre espiritualidade ou autoconhecimento. Anote o que vier à mente.

Virgem

A quadratura da Lua com Mercúrio, seu regente, pode confundir suas percepções hoje. Tenha cuidado para não tirar conclusões erradas. A Lua em Câncer te convida a rever suas amizades e conexões. Aproveite a energia criativa de Mercúrio e Urano para pensar em novas maneiras de colaborar com os outros.

Libra

O início do dia pode trazer confusão na sua vida profissional. Fique atento a mal-entendidos com chefes ou colegas. Quando a Lua entra em Câncer, sua atenção se volta para seu papel no mundo. Mercúrio em bom aspecto com Urano sugere que uma ideia inovadora sobre sua carreira pode surgir de onde menos espera.

Escorpião

A energia da manhã pode deixar suas emoções confusas, principalmente em relação aos seus planos futuros. A Lua em Câncer te encoraja a explorar novas formas de ver o mundo. Mercúrio e Urano em harmonia abrem espaço para conversas reveladoras e insights transformadores.

Sagitário

A confusão inicial pode se refletir em questões financeiras. Tenha cautela com gastos ou compromissos. A Lua em Câncer te convida a olhar mais profundamente para suas necessidades emocionais. O aspecto entre Mercúrio e Urano favorece novas soluções para problemas que pareciam insolúveis.

Capricórnio

As interações com parceiros ou colegas podem começar de forma confusa. A Lua em Câncer ativa suas emoções nos relacionamentos e destaca a necessidade de revisão. Mercúrio e Urano trazem insights sobre suas parcerias e novas formas de melhorar a comunicação.

Aquário

A quadratura entre Lua, Mercúrio e Netuno pode te deixar confuso sobre suas responsabilidades. A Lua em Câncer te lembra da importância de cuidar de sua saúde mental e física. Mercúrio e Urano podem trazer novas abordagens para suas rotinas ou métodos de trabalho.

Peixes

A energia do dia pode te fazer imaginar coisas demais, especialmente sobre amor e criatividade. A Lua em Câncer aumenta sua sensibilidade e imaginação, mas é importante manter os pés no chão. Mercúrio e Urano podem te inspirar a explorar uma nova ideia criativa ou a comunicar algo que estava guardado.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.