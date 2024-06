Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (7/6)

A Lua em Gêmeos vai interagir com Marte em Áries. E essa conversa pode render bons frutos. O céu pede planejamento. Onde você deseja mudar? Quais as suas intenções? Essa Lua esperta e esse Marte valente podem te responder essas questões. A Lua em quadratura com Netuno vai trazer algumas inseguranças emocionais. O medo da mudança pode bater forte. Foque nas sementes, nos novos começos se se comprometa com seus sonhos e desejos.

Áries

Aproveite esse ciclo geminiano para resolver qualquer mal-entendido. O final de semana pede movimento, encontros e comemorações. Tudo que você precisa nesse momento é de harmonia para realizar e acreditar.

Touro

Você vai viver um ótimo período para fortalecer suas relações profissionais. Nesse final de semana marque um almoço, encontro com amigos ou participe de um evento especial. Boas conversas podem render grandes negócios.

Gêmeos

Chegou a hora de encontrar uma saída, geminiano(a). Prepare-se para viver momentos de superação. O universo vai te entregar uma dose extra de coragem e confiança para resolver qualquer pendência.

Câncer

Confia, canceriano(a). O universo está do seu lado, chegou a hora de explorar novos caminhos. Fique atenta aos sinais e sincronicidades. O universo está lhe dando pistas o tempo todo.

Leão

Sabe aquele plano do passado que estava parado? Chegou a hora de colocar esse plano em movimento. O momento pede prática e ação. Aproveite o impulso extra da Lua Nova para bater suas metas e alcanças objetivos.

Virgem

Chegou a hora de recuperar sua autonomia, virginiano(a). Você vai sentir uma energia de renovação e vai se recuperar de qualquer situação desafiadora ou até mesmo da falta de energia.

Libra

Suas relações estão sendo abençoadas, libriano(a). Para os librianos solteiros, há uma chance de conhecer alguém especial. Se já está em um relacionamento, o momento pede conexão. Aproveite para fortalecer suas amizades e vínculos.

Escorpião

Vênus traz uma proteção extra para sua vida. Você vai experimentar uma dose extra de segurança e harmonia. Seu poder de sedução e persuasão para fechar um negócio ou dar o próximo passo.

Sagitário

Prepare-se para receber boas notícias nos seus relacionamentos, sagitariano(a). Este é o momento perfeito para encontros ou iniciar um relacionamento. Esteja aberto(a) para receber o que o universo tem para lhe entregar.

Capricórnio

Tente levar harmonia para o seu ambiente de trabalho. Aproveite essa

fase para estreitar laços e criar um clima agradável comas pessoas ao seu redor. Acesse o seu poder de conquista.

Aquário

Sinto que o seu coração vai bater mais forte nos próximos dias. Abra espaço para os encontros e para o amor na sua vida. Você só precisa cuidar de você e buscar momentos de prazer na sua vida.

Peixes

A luz de de Vênus vai harmonizar suas relações familiares e deixar seu lar mais feliz. Aproveite a sexta-feira para arrumar a casa, receber amigos e curtir com sua família.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.