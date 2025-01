Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (27/1)

Estamos dando início a uma semana que promete trazer inspiração e ideias inovadoras. Há uma onda de sensibilidade no ar, e tudo que você deseja agora é viver uma vida mais alinhada com a sua essência, escolhendo caminhos que realmente façam sentido para você. Será essencial manter a calma mental para se conectar consigo mesmo e absorver as informações que estão chegando.



Hoje, a Lua, ainda na sua fase minguante, amanhece no signo de Capricórnio e faz um aspecto importante com os nodos lunares, o que indica um momento de limpeza mental. É hora de descartar ideias que não fazem mais sentido, ajustar pensamentos e calar as vozes internas que te amedrontam. Se houver alguém ao seu redor com opiniões tóxicas, não se deixe influenciar. Este é o momento de dar espaço apenas ao que eleva e fortalece.



Mais tarde, a Lua encontrará Saturno, e a energia será de estruturação. Não é um dia para divagações ou para perder tempo com distrações. Foque no que é importante, ajuste suas prioridades e comece a semana com a mente mais clara e organizada. Que tal aproveitar para refletir sobre o que realmente vale a pena manter nos seus pensamentos e o que precisa ser deixado para trás?

Áries

Deixe de lado a necessidade de controlar tudo sozinho. Permita que outras pessoas contribuam com suas ideias e ajudem a aliviar o peso. Desapegue de ações impulsivas e abra espaço para estratégias mais conscientes.

Touro

Livre-se do apego ao conforto que já não serve mais. Pode ser difícil sair da zona de segurança, mas insistir no que está estagnado só atrasa sua evolução. Renove sua relação com o que você valoriza.

Gêmeos

Abandone o hábito de acumular informações desnecessárias ou se perder em pensamentos dispersos. Limpe sua mente e se concentre apenas no que é relevante para seus próximos passos.

Câncer

Solte os ressentimentos que têm pesado no seu coração. Não carregue culpas ou mágoas que drenam sua energia emocional. Permita-se reconstruir sua paz interior sem olhar tanto para trás.

Leão

É hora de deixar de lado o excesso de orgulho e a necessidade de estar sempre no controle. Reflita sobre o que realmente importa e solte dramas que não acrescentam nada à sua vida.

Virgem

Pare de tentar ser perfeito em tudo. Deixe para trás a autocobrança exagerada e se permita errar sem tanto peso. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Faça o precisa ser feito.

Libra

Solte a indecisão que te paralisa. Escolher não é perder, mas sim ganhar foco e direção. Deixe para trás o medo de desagradar e siga o que traz equilíbrio para sua vida.

Escorpião

Abandone pensamentos obsessivos e controle excessivo sobre situações ou pessoas. O que precisa ir, deixe ir. Ao liberar essas energias, você cria espaço para transformações positivas.

Sagitário

Desprenda-se de expectativas irreais ou exageradas. Nem tudo precisa acontecer agora ou de forma grandiosa. Ajuste sua visão e permita-se caminhar com mais leveza.

Capricórnio

Deixe para trás a rigidez de achar que tudo precisa sair do jeito que você planejou. Seja mais flexível e permita que novas possibilidades surpreendam você. Nem tudo está sob seu controle, e está tudo bem.

Aquário

Pare de insistir em ideias que não trazem mais propósito. Atualize sua mentalidade e abra espaço para novas inspirações. Soltar o velho é o que permitirá você avançar.

Peixes

Livre-se do hábito de se perder em ilusões ou fantasias que só te mantêm preso. Foque no que é tangível e prático para avançar em seus sonhos. Soltar expectativas irreais vai trazer mais clareza.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.