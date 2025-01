Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (20/1)

O Sol brilha em Aquário, trazendo energia de inovação e uma visão mais ampla sobre suas metas. A Lua, ainda no signo de Libra, começa a semana em harmonia com Júpiter, o que favorece conversas, acordos e relacionamentos. É um ótimo dia para se conectar com outras pessoas, seja para firmar negociações ou para fortalecer laços. Se tiver algo importante para resolver, o céu apoia!



No entanto, fique atento: a Lua tensiona Mercúrio, e palavras mal colocadas podem causar mal-entendidos. Procure ser justo e ponderado na comunicação, pois existe o risco de expor mais do que deveria e acabar se prejudicando. Quíron também está em cena, evidenciando feridas emocionais que podem emergir. Esse é um convite para olhar para suas vulnerabilidades e refletir antes de agir ou reagir.



A segunda-feira está excelente para criar vínculos e avançar em negociações, mas a confiança deve ser equilibrada com observação. Fale, mas escute. Observe, mas não deixe escapar detalhes importantes.

Áries

Você pode sentir vontade de se abrir e compartilhar mais do que o habitual, mas atenção: nem todo mundo é digno de sua confiança. Aproveite a harmonia da Lua com Júpiter para fazer acordos e fortalecer parcerias, mas não deixe a impulsividade dominar. Seja estratégico ao se comunicar para evitar expor seus pontos fracos.

Touro

O dia favorece conversas que podem trazer soluções práticas para problemas que você vem enfrentando. A tensão da Lua com Quíron pede que você observe suas inseguranças ao lidar com questões emocionais ou profissionais. Mantenha a calma e busque apoio de pessoas confiáveis para tomar decisões.

Gêmeos

Você estará cheio de ideias e vontade de compartilhar, mas cuidado para não falar mais do que deve e se arrepender. Use o trígono entre a Lua e Júpiter para ampliar seus contatos e encontrar novas oportunidades. Ao mesmo tempo, acolha suas feridas com paciência e evite discussões desnecessárias.

Câncer

É um bom momento para alinhar questões familiares ou financeiras com outras pessoas, mas sem pressa ou afobação. A tensão com Quíron pode trazer à tona velhos ressentimentos; evite levá-los para o lado pessoal. Concentre-se em soluções práticas e mantenha o equilíbrio emocional.

Leão

A Lua em Libra te convida a buscar harmonia nos relacionamentos, especialmente ao lidar com questões pendentes. Use o otimismo de Júpiter para expressar suas ideias de forma confiante, mas cuide para não se tornar teimoso ou impositivo. Lembre-se: escutar pode ser mais valioso do que falar.

Virgem

O céu te oferece a chance de expandir seus horizontes, especialmente em assuntos profissionais ou acadêmicos. No entanto, a tensão entre a Lua e Quíron pede que você observe onde está se cobrando em excesso. Confie mais no seu potencial e menos nas críticas que ecoam em sua mente.

Libra

Com a Lua em seu signo, você sente uma necessidade maior de equilíbrio, mas os aspectos do dia pedem que você seja justo consigo mesmo. Quíron pode destacar fragilidades nos relacionamentos; não tenha medo de abordar temas delicados. Use a energia de Júpiter para nutrir conexões significativas.

Escorpião

A semana começa com oportunidades de se conectar de forma mais autêntica com as pessoas, mas não deixe que feridas do passado te impeçam de confiar. O trígono entre a Lua e Júpiter favorece negociações e acordos, mas cuide para não interpretar mal as intenções alheias. Observar é mais sábio do que reagir.

Sagitário

A harmonia entre a Lua e Júpiter, seu regente, traz leveza e otimismo, ideal para encontros e conversas produtivas. Ainda assim, Quíron em cena lembra que feridas emocionais podem atrapalhar sua visão clara. Escolha suas palavras com sabedoria para não ferir ou ser ferido sem necessidade.

Capricórnio

O dia favorece ajustes importantes no trabalho ou nas relações interpessoais. Use a harmonia da Lua com Júpiter para expandir sua rede de contatos, mas esteja atento ao que é dito. Quíron pode mexer com sentimentos de inadequação; confie no seu valor e evite comparar-se aos outros.

Aquário

Com o Sol brilhando em seu signo, você sente uma energia de renovação, mas cuidado para não atropelar processos. A harmonia da Lua com Júpiter favorece a troca de ideias e a construção de alianças, mas Quíron alerta: não ignore feridas emocionais que ainda precisam ser tratadas. Seja autêntico e cuidadoso ao expor suas ideias.

Peixes

A Lua em Libra ativa suas parcerias, e o trígono com Júpiter traz oportunidades de crescimento nessas relações. Ainda assim, Quíron te lembra de que algumas mágoas podem ser reabertas se você não souber colocar limites. Escolha suas batalhas e seja generoso consigo mesmo ao lidar com suas emoções.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.