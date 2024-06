Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (10/6)

Estamos iniciando uma semana de riscos e tensões. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sob um Céu cheio de novidades, Saturno vai marcar presença o tempo todo e não vai deixar passar erros, ou seja, suas limitações vão vir à tona. A Lua chegou em Leão e em harmonia com Mercúrio em Gêmeos favorece os encontros. Olhe para o outro e foque no que eles fez de melhor. Hoje, Marte chega no signo de Touro, pedindo um pouco mais de paciência, prudência. Pense mais antes de agir.

Áries

A partir de hoje, Marte, seu planeta regente, vai agitar no signo de Touro. E até o dia 20/07 sua luta vai ser com as finanças. Sinto que pode surgir uma oportunidade de fazer dinheiro, uma renda extra. Mas muito cuidado com os impulsos, pois o dinheiro entra, mas também sai. Cuidado para não sair gastando por aí.

Touro

Depois de dois anos passeando por aí, Marte chega no seu signo. E você vai ter vontade de agir. Eu sei o quanto é difícil para você tirar o pé do freio, mas Marte pede uma pisada no acelerador, vá devagar. Até o dia 20/07 o universo pede coragem.

Gêmeos

Marte chega ao signo de Touro e, até 20 de julho, promete esquentar o caldeirão das suas emoções. Olhe para você, observe seu mundo interno, faça terapia, busque momentos de silêncio.

Câncer

Marte chegando em Touro movimenta suas amizades e colaborações em grupos. Até o dia 20 de julho tente juntar pessoas, fazer trabalho em grupos e participar de projetos. Aproveite sua energia social que estará em alta e interaja mais com as pessoas.

Leão

Prepare-se para uma semana intensa, leonino(a). A chegada de Marte ao signo de Touro, vai influenciar especialmente sua carreira e imagem pública.

Até o dia 20 de julho você pode avançar profissionalmente.

Virgem

O universo promete te dar um empurrãozinho, virginiano(a). Com a chegada de Marte em Touro você vai deixar as desculpas de lado e se entregar às

oportunidades. Até o dia 20/07 seu foco é conquistar novos horizontes.

Libra

Nessa semana prepare-se para viver grandes emoções, libriano(a). Marte entra em Touro. E até 20 de julho, é perfeito para você se dedicar de corpo e alma aos seus projetos, sejam pessoais ou profissionais.

Escorpião

A semana pede paciência, escorpiano(a). Sua habilidade de negociação será testada com a chegada de Marte em Touro. Até 20 de julho, você encontrará desafios, especialmente no campo das colaborações e parcerias.

Sagitário

Com Marte entrando em Touro é bem provável que até o dia 20 de julho, você se sinta mais motivado e isso é muito bom para te ajudar a dar conta da rotina e demandas diárias. Aproveite para finalizar tudo que está pendente e conquistar novos territórios.

Capricórnio

Até 20 de julho, prepare-se para viver romances, paixões, prazeres ou expressar sua criatividade. Sinto que você vai viver paixões intensas e muitas

emoções nas próximas semanas. Mas cuidado, para não agir por impulso.

Aquário

Até 20 de julho você vai buscar um pouco mais de conforto na sua casa. Tente colocar sua casa em ordem. Ajuste sua rotina, tente descansar mais e liberar algumas emoções que estão presas já faz um tempo.

Peixes

Prepare-se para uma semana de agilidade mental. Com a chegada de Marte em Touro você vai tomar decisões mais rápidas e efetivas. Você vai encontrar soluções com facilidade e pode aproveitar para resolver problemas complexos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.