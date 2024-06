Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (12/6)

A Lua chegou no signo de Virgem. Preste atenção aos detalhes e observe o que não está mais funcionando na sua vida. Elimine os problemas. A tensão até diminui um pouco. Mas, em pleno dia dos namorados, Mercúrio, o planeta da comunicação, faz um aspecto bem tenso com Saturno. Muito cuidado com as palavras, não exija demais do outro. Evite discutir com seu par logo hoje. O dia não está para romantismo.

Áries

Mercúrio, vai bater de frente com Saturno, o senhor do tempo e da disciplina. Cuidado para não falar sem pensar e acabar criando um climão. Pode ser que você fale uma coisa e a pessoa entenda outra.

Touro

A tensão entre Mercúrio e Saturno indica a possibilidade de mal-entendidos em relação a compras ou expectativas para o encontro ideal. Você pode desejar surpreender o seu par com um presente maravilhoso, mas tome cuidado para não gastar demais.

Gêmeos

Tenha cuidado extra com suas palavras e comportamento, ok? Mercúrio e Saturno estarão atentos ao que você diz, e um comentário fora de lugar pode ser mal interpretado, criando um clima tenso desnecessário. A recomendação valiosa para esse dia é: reflita bem antes de falar. Guardar suas opiniões para um momento mais calmo pode ser a melhor tática.

Câncer

Mercúrio em quadratura com Saturno indica que você pode estar enfrentando a falta de informações essenciais para tomar decisões importantes, especialmente as que envolvem planos a longo prazo. Pode parecer que você está de mãos atadas, então é prudente evitar grandes ações ou decisões nesse dia.

Leão

O céu traz algumas tensões. Mercúrio e Saturno criam um clima propenso a mal-entendidos, o que pode impactar tanto a comunicação nos seus relacionamentos quanto em negociações importantes. Por isso, tenha cuidado para não falar sem pensar, pois palavras mal escolhidas podem causar mais problemas do que você imagina.

Virgem

O céu pede calma nas conversas, virginiano(a). Mercúrio e Saturno estão numa tensão, então uma palavra mal colocada ou aquela crítica que você acha normal, pode ser que não seja nada construtiva. Respira fundo antes de falar.

Libra

Cuidado com as expectativas. Com Mercúrio e Saturno em desarmonia, a comunicação pode ser um campo minado. Isso significa que pequenos mal-entendidos podem surgir, especialmente em conversas sobre trabalho ou saúde. Se você tem algo importante a dizer, hoje não é um bom dia.

Escorpião

Mercúrio e Saturno estão em desacordo e podem trazer um pouco de frustração, especialmente em termos de comunicação no romance. As palavras podem ser mal interpretadas. Tente se comunicar de maneira clara para evitar mal-entendidos.

Sagitário

O atrito entre Mercúrio e Saturno indica que pequenas críticas podem se transformar em grandes desentendimentos. Evite assuntos delicados e, se perceber que a conversa está ficando tensa, talvez seja melhor adiar discussões importantes. Um pouco de paciência e disposição para ouvir pode ser a melhor saída.

Capricórnio

Com Mercúrio e Saturno em desacordo, uma simples conversa pode se transformar em um grande conflito. Cuidado com as palavras, especialmente no trabalho, evite fazer comentários críticos e, se ouvir algo desagradável, procure não levar para o lado pessoal.

Aquário

Mercúrio está irritando Saturno, o que pode deixar suas palavras mais cortantes do que nunca. Hoje, pense duas vezes antes de fazer comentários, pois sem querer você pode acabar magoando o outro. Lembre-se que o outro está tentando entregar o seu melhor.

Peixes

Mercúrio em conflito com Saturno indica a necessidade de atenção redobrada com as palavras. Discussões podem surgir, especialmente nas relações íntimas ou familiares. Esse clima pode aumentar sua ansiedade. Seja paciente, pois a pressão será intensa.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.