O amor em julho tem gosto de novidade e cheiro de reviravolta. Logo no início do mês, Vênus — o planeta dos afetos — se une a Urano (04/07), acendendo faíscas inesperadas nas relações. A vida amorosa pode tomar rumos que você não previa: encontros súbitos, desejos diferentes, ou uma vontade incontrolável de romper com velhos padrões. Vênus entra em Gêmeos no mesmo dia, trazendo leveza, humor e o impulso de se conectar de novas formas. É um mês de conversas que excitam mais do que toques, de ideias trocadas como beijos silenciosos.

Nos primeiros dias, os bons aspectos de Vênus com Saturno e Netuno (06/07) trazem um raro equilíbrio entre o sonho e o compromisso. É possível sim viver algo encantador e, ao mesmo tempo, real. Para quem está num relacionamento, esse é o momento de renovar os votos — não com promessas, mas com atitudes. Para os que estão só, esse céu favorece conexões maduras, mas não caretas. A paixão pode vir num lugar onde você nunca procurou antes.

No dia 07/07, o amor ganha profundidade com o trígono de Vênus com Plutão. Emoções intensas emergem, e talvez seja necessário encarar verdades antes ignoradas. Alguns vínculos se tornam mais sérios. Outros podem pedir libertação. A Lua Cheia em Capricórnio (10/07) ilumina a responsabilidade emocional: amar exige maturidade, e isso fica mais evidente do que nunca.

Mas nem tudo será doçura. A quadratura entre Vênus e Marte (23/07) pode gerar atritos, tensão sexual ou conflitos entre o desejo e o afeto. O que você quer e o que o outro deseja pode não estar na mesma frequência. Em vez de fugir da diferença, aprenda com ela. E no fim do mês, com Vênus entrando em Câncer (31/07), o coração desacelera e pede abrigo. Depois de tantas surpresas, o amor quer casa. Quer silêncio compartilhado. Quer toque com sentido.

Julho no amor é dança entre liberdade e intimidade. Entre a surpresa que arrebata e o colo que conforta. Um mês para experimentar novas formas de sentir — e, talvez, amar diferente.

Áries

O amor pode te surpreender com acontecimentos fora do script. Um reencontro inesperado ou uma conexão nova e instigante pode te tirar da zona de controle. Mas atenção: nem todo impulso precisa virar relação. A quadratura entre Vênus e Marte pode gerar disputas de ego — evite querer ganhar discussões e perca o medo de ouvir. Amar também é ceder espaço, não apenas ocupar.

Touro

Você pode sentir que algo mudou no seu jeito de amar — e mudou mesmo. Seus afetos estão se tornando mais ágeis, menos apegados, mais abertos ao imprevisto. Pode ser desconfortável, mas também libertador. A profundidade emocional segue, mas agora ela deseja movimento. Ao fim do mês, com Vênus em Câncer, tudo se acalma e você volta a sentir que é possível construir com segurança.

Gêmeos

Com Vênus iluminando seu signo por quase todo o mês, seu charme estará em alta — mas o coração pode oscilar entre o querer e o não querer. Não confunda curiosidade com paixão. Você pode conhecer alguém especial em uma conversa inesperada ou redescobrir o brilho de uma relação que parecia apagada. O desafio será não se perder na superfície. As melhores trocas virão com escuta profunda.

Câncer

Até o fim do mês, os afetos pedem mais leveza e desapego. Mas a partir do dia 31, com Vênus entrando no seu signo, o amor volta a ser refúgio. Julho pode ser marcado por uma travessia emocional importante: você aprende a soltar o que te prende e a acolher o que te cura. Cuide da sua sensibilidade como um jardim: quem quiser ficar, precisa merecer suas flores.

Leão

Esse mês traz uma revisão nos seus desejos afetivos. Pode surgir um conflito entre o que você quer e o que o outro espera de você. O Sol e Mercúrio transitando pelo seu signo iluminam o ego — mas será que ele está a serviço do amor ou só da aprovação? Evite dramatizar demais o que precisa apenas de sinceridade. A nova fase afetiva começa quando você tira a máscara e se permite sentir.

Virgem

Julho pode mexer com memórias do passado ou com padrões antigos que se repetem. É tempo de observar o que você entrega nos relacionamentos e o que recebe de volta. As boas conversas curam, mas você precisa estar disponível para elas. Não espere perfeição no outro, apenas verdade. O amor pode florescer nos detalhes, se você não tentar controlar o tempo de germinação.

Libra

Com Vênus — seu planeta regente — em destaque no céu, seus afetos ganham energia, criatividade e um certo ar de renovação. Mas também surgem testes: será que você está se doando demais para manter a harmonia? Conflitos não são o fim do amor, às vezes são o início de algo mais autêntico. Se permita ser quem você é, mesmo que isso provoque desconforto. Relações reais exigem coragem.

Escorpião

Julho pode trazer intensidade emocional e reviravoltas nos vínculos. A profundidade te chama, mas antes de mergulhar no outro, olhe para o que está oculto em você. A conjunção de Vênus com Plutão pode abrir portas para conexões verdadeiras ou para o fim de vínculos que já não têm mais vida. O amor será como um espelho — e nem sempre o reflexo será confortável. Mas será transformador.

Sagitário

Amores à distância, conexões diferentes do habitual e trocas que desafiam sua visão de mundo podem surgir. Seu coração pede aventura, mas também começa a entender a importância de presença emocional. A quadratura entre Vênus e Marte pode acionar impaciência e falta de escuta. Repare se você está fugindo dos afetos mais densos. O que te assusta pode ser exatamente o que você precisa.

Capricórnio

Julho é um mês de balanço afetivo: o que está firme se fortalece, o que é frágil pode ruir. A Lua Cheia no seu signo ilumina verdades que estavam sendo ignoradas nos relacionamentos. Pode ser um mês de decisões, rupturas ou amadurecimento. Não adianta manter o que não tem raiz. Mas se for real, a relação floresce, mesmo com o frio. O amor se prova nos detalhes do cotidiano.

Aquário

Prepare-se para surpresas. O amor pode entrar como um raio, chacoalhar suas certezas e fazer você repensar o que acreditava ser liberdade. Vênus e Urano ativam seu campo afetivo com eletricidade. Mas atenção: nem todo choque é conexão verdadeira. O desafio do mês será equilibrar independência com intimidade. Amar sem se perder, confiar sem se fechar. Eis o aprendizado.

Peixes

O céu te convida a dissolver ilusões e amar com mais lucidez. Vênus faz aspectos fluidos com Netuno e Saturno, o que te ajuda a equilibrar sonho com realidade. Julho pode trazer curas emocionais importantes, mas também uma vontade de se recolher. Permita-se ficar mais sensível, mas não use isso como desculpa para evitar vínculos. O amor pode chegar sutil, quase invisível — mas profundo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.