Julho começa como um clarão. A entrada de Urano em Gêmeos (07) e de Vênus nesse mesmo signo (04) marca um mês eletrizante, com um ar de reconfiguração mental no ar.

A revolução não será televisionada — ela será escrita, falada, pensada, compartilhada em rede. Nossas relações e modos de comunicar estão sendo virados do avesso. Quem estava preso a um modelo antigo de pensar ou interagir, vai sentir a pressão interna por mudança. Mas atenção: o desejo por novidades não garante estabilidade.

Julho traz uma vontade intensa de mudar, experimentar novas possibilidades e romper com velhos padrões. Mas junto com esse impulso de renovação, também pode surgir um sentimento de insegurança, como se ainda faltasse algo essencial para dar o próximo passo com confiança.

É possível que algumas pessoas se sintam desencaixadas, com medo de não serem suficientes ou de não terem recursos — emocionais, materiais ou até mesmo apoio. Esse sentimento de exclusão, de estar do lado de fora olhando para dentro, pode ser uma chance de enxergar o que realmente precisa ser acolhido e transformado.

Antes de correr para o novo, será necessário encarar onde ainda existe uma sensação de abandono ou escassez. O mês convida à coragem de atravessar esse desconforto, não com pressa, mas com presença e verdade.

A Lua Cheia em Capricórnio (10) ilumina responsabilidades e metas que estavam empacadas. A vida adulta pede maturidade: ou você encara ou continuará adiando decisões importantes. Logo depois, Saturno começa seu movimento retrógrado em Áries (13), testando nossa resiliência diante dos próprios limites. É como se o universo dissesse: “você quer recomeçar, mas sabe mesmo o que está fazendo?”

Mercúrio retrógrado em Leão (18) desacelera o raciocínio impulsivo e revisita nossos discursos egóicos. Hora de revisar posturas e deixar a vaidade de lado. O Sol em Leão (22) e a Lua Nova no mesmo signo (24) reacendem o brilho pessoal, mas com a condição de que ele venha da alma e não do aplauso.

O mês termina com Vênus entrando em Câncer (31), suavizando os afetos. Depois de tantas quebras e mudanças, o coração pede colo. Julho é como uma ponte entre mundos: o que fica para trás já não serve, mas o novo ainda está sendo construído. Caminhe com leveza, mas não fuja da travessia.

Áries

Legenda: Signo de Áries do zodíaco no horóscopo mensal de julho de 2025 Foto: Shutterstock

Julho pede uma desaceleração estratégica. Saturno retrógrado em seu signo pode trazer à tona o cansaço acumulado por querer dar conta de tudo. Ao invés de forçar a marcha, que tal revisar os alicerces? Você está construindo sua vida com base em seus próprios valores ou ainda tenta provar algo para os outros? O céu te lembra que pausa também é potência. Assuma a liderança de si mesmo, mesmo que isso signifique recuar para se reorganizar.

Touro

Legenda: Signo de Touro do zodíaco no horóscopo mensal de julho de 2025 Foto: Shutterstock

As mudanças que você mais tem resistido podem ser exatamente as que abrirão seus novos caminhos. Com Urano mudando de signo, as finanças, os talentos e sua expressão prática do mundo pedem reinvenção. Talvez seja hora de aprender uma nova forma de se comunicar e se posicionar. Vênus, sua regente, entra em Gêmeos e movimenta seus recursos: é hora de circular ideias e não se fixar em certezas antigas. Inove com os pés no chão — e o coração aberto.

Gêmeos

Legenda: Signo de Gêmeos do zodíaco no horóscopo mensal de julho de 2025 Foto: Shutterstock

Com Urano e Vênus em seu signo, julho pode trazer um sopro de liberdade — e também um vento forte que bagunça tudo o que estava organizado. Novas conexões, ideias e experiências entram em cena com força total. Mas o verdadeiro salto não será externo: ele pede que você abandone versões antigas de si. Sua mente está mais criativa e elétrica, mas evite se dispersar. Escolha uma direção e vá, mesmo que precise ajustar o passo depois.

Câncer

Legenda: Signo de Câncer do zodíaco no horóscopo mensal de julho de 2025 Foto: Shutterstock

Julho te pede maturidade emocional. A Lua Cheia em Capricórnio ilumina o campo dos relacionamentos e mostra o quanto algumas dinâmicas já não cabem mais. É hora de crescer nas relações e abandonar os papéis infantis. No fim do mês, com Vênus entrando no seu signo, você pode se abrir para um novo jeito de amar: mais íntimo, mais verdadeiro, mais seu. Acolher sua vulnerabilidade será o maior gesto de força.

Leão

Legenda: Signo de Leão do zodíaco no horóscopo mensal de julho de 2025 Foto: Shutterstock

Com Sol e Lua Nova em seu signo, julho marca um recomeço importante na sua vida pessoal. Mas não será um recomeço qualquer: Mercúrio retrógrado também está aí, pedindo revisão de atitudes e crenças. Que imagem você tem sustentado para o mundo? Ainda faz sentido? Talvez você precise deixar queimar uma versão antiga de si para renascer mais verdadeiro. O brilho que você busca só acontece quando a luz vem de dentro.

Virgem

Legenda: Signo de Virgem do zodíaco no horóscopo mensal de julho de 2025 Foto: Shutterstock

O mês começa com a mente acelerada e a necessidade de organizar o caos que se instala. Urano e Vênus ativam a sua casa da carreira e da imagem pública: podem surgir novas ideias, mas também inseguranças. Confie na sua inteligência prática para navegar as mudanças. A Lua Cheia traz clareza sobre os projetos que merecem seu investimento emocional. Não queira ter controle de tudo — às vezes, é no improviso que algo incrível acontece.

Libra

Legenda: Signo de Libra do zodíaco no horóscopo mensal de julho de 2025 Foto: Shutterstock

Vênus, sua regente, entra em Gêmeos e te convida a explorar novas formas de diálogo e convivência. O céu pede trocas mais leves e arejadas, mas não superficiais. Aproveite para estudar, expandir horizontes e romper com velhos padrões de pensamento. A Lua Nova em Leão favorece as amizades e os sonhos coletivos. Semeie alianças com quem também deseja um mundo mais verdadeiro. Sua sensibilidade será sua bússola.

Escorpião

Legenda: Signo de Escorpião do zodíaco no horóscopo mensal de julho de 2025 Foto: Shutterstock

Julho pode mexer profundamente com seu mundo emocional e suas estruturas internas. A entrada de Urano em Gêmeos ativa transformações invisíveis, que você talvez ainda não saiba nomear. Saturno retrógrado questiona a forma como você expressa seus desejos e paixões. Há uma reconstrução acontecendo — mais silenciosa, mas não menos potente. Não fuja do que você sente. Mergulhe. O que hoje parece confuso, amanhã será revelação.

Sagitário

Legenda: Signo de Sagitário do zodíaco no horóscopo mensal de julho de 2025 Foto: Shutterstock

Com Saturno retrógrado desafiando suas bases, pode ser difícil seguir em frente sem antes reorganizar sua casa interior. O mês pede revisão de crenças e do lugar de pertencimento. Ao mesmo tempo, com Vênus e Urano ativando sua casa das relações, surpresas podem surgir nos vínculos afetivos. Não resista às conversas que desafiam sua visão de mundo. Você cresce quando escuta — e quando escolhe ser verdadeiro, mesmo que isso cause desconforto.

Capricórnio

Legenda: Signo de Capricórnio do zodíaco no horóscopo mensal de julho de 2025 Foto: Shutterstock

Julho pode ser um divisor de águas para você. A Lua Cheia no seu signo ilumina quem você se tornou — e quem já não é mais. Há uma força de encerramento e renascimento nesse ciclo, com potenciais mudanças na forma como você se vê e se apresenta. Mercúrio retrógrado toca temas delicados, mexendo com sua autoestima e desejos ocultos. Encare as sombras sem se endurecer. O novo pede espaço — mas ele só chega se o velho for liberado.

Aquário

Legenda: Signo de Aquário do zodíaco no horóscopo mensal de julho de 2025 Foto: Shutterstock

Urano, seu regente, muda de signo e mexe com seu campo familiar e emocional. Pode haver mudanças em casa, nas relações de origem ou na forma como você se nutre. Isso abre espaço para construir novas estruturas internas. As relações amorosas também ganham destaque com o Sol e a Lua Nova em Leão. O céu te chama para sair do isolamento e se mostrar mais, com coragem de ser imperfeito. A conexão que você deseja começa quando você se permite sentir.

Peixes

Legenda: Signo de Peixes do zodíaco no horóscopo mensal de julho de 2025 Foto: Shutterstock

Julho traz um chamado para reorganizar sua rotina emocional e mental. Saturno retrógrado no seu mapa pede estrutura interna: menos devaneios, mais presença. O novo mês desafia você a expressar o que sente, mesmo que as palavras pareçam escassas. Urano e Vênus em Gêmeos cutucam o passado e revelam que o silêncio também pode ser um ruído. A Lua Nova em Leão pede que você cuide do corpo como extensão da alma. O autocuidado será seu porto seguro.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.