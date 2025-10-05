Globo Rural traz especial sobre touros de montaria neste domingo (5)

Mais uma edição do "Globo Rural" vai ao ar neste domingo (5), na TV Globo. Nesse programa, a pauta é sobre touros de montaria.

O dominical começa às 8h30, após o "Auto Esporte".

Na reportagem especial, será abordada a criação de touros de montaria, e o trabalho de genética para produzir animais que são bons de pulo.

Que horas começa o Globo Rural hoje (5)?

O "Globo Rural" começa a partir das 8h30 na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 10h05.