Globo Rural traz especial sobre touros de montaria neste domingo (5)
Programa será exibido após o 'Auto Esporte'
Mais uma edição do "Globo Rural" vai ao ar neste domingo (5), na TV Globo. Nesse programa, a pauta é sobre touros de montaria.
O dominical começa às 8h30, após o "Auto Esporte".
Na reportagem especial, será abordada a criação de touros de montaria, e o trabalho de genética para produzir animais que são bons de pulo.
Que horas começa o Globo Rural hoje (5)?
O "Globo Rural" começa a partir das 8h30 na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 10h05.