Festa temática de 'galinhas' viraliza com a presença das aves vivas

Uma festa de aniversário infantil vem chamando atenção nas redes sociais por um detalhe inusitado: galinhas vivas fizeram parte da comemoração. O vídeo do evento, publicado pela influenciadora Leli Dantas, tia da aniversariante, já acumula quase 5 milhões de visualizações no TikTok.

Celina, que completou dois anos, aparece nas imagens interagindo com as aves com naturalidade. Em um dos registros, ela segura uma galinha no colo. A cena gerou diversas reações e comentários divertidos de usuários que se surpreenderam com a tranquilidade da criança e a proposta da festa.

"Eu amo adultos que escutam as crianças sksksksk", escreveu uma internauta.

Segundo a influenciadora, a escolha do tema foi feita pela mãe da menina. O motivo é simples: Celina tem grande interesse por animais, especialmente por aves. Inclusive, já faz um tempo que ela convive com galinhas na casa da avó, onde há um galinheiro. A convivência é tão próxima que, diariamente, ela pede para ir “ver as amigas”, como se refere às galinhas.

Apesar da surpresa de muitos, a ideia foi bem recebida por seguidores da influenciadora, que elogiaram a criatividade e a forma com que a menina tratou os animais.

"Eu amo criança autêntica, e amo mais ainda pais que respeitam isso", comentou outra internauta.

Confira o vídeo:

